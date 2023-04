En un presente en que las buenas noticias no abundan para Independiente, Santiago Maratea apareció con novedades dignas de celebrar.

Si bien el empate en el clásico de Avellaneda ante Racing, en el partido que representó el estreno de Ricardo Zielinski como entrenador, había llevado algo de tranquilidad, Independiente fue ampliamente superado por River en lo futbolístico y derrotado 2-0, para seguir sumergido en el fondo de la tabla, donde solo supera a Unión de Santa Fe.

La pobre actualidad deportiva está además acompañada de una profunda crisis institucional que provocó la renuncia de Fabián Doman a la presidencia que fue asumida de manera interina por Néstor Grindetti, con una deuda económica que continúa generando preocupación a hinchas y dirigentes.

En un presente en que las buenas noticias brillan por su ausencia, Santiago Maratea apareció en las redes sociales con novedades dignas de celebrar, relacionadas a su estrategia para pagar la deuda del club que ya lo tiene trabajando en conjunto con la comisión directiva y que está próxima a activarse.

"Hubo que hacer un montón de cosas para poder arrancar esta colecta y una vez que la arranquemos les voy a poder contar cómo fue que lo armamos y cuál es el plan a seguir, sobre todo para todos los hinchas que están buscando organizarse para poder sacar al club adelante", manifestó desde sus redes sociales.

"¿Cuándo arranca la colecta? Prontísimo. No lo sé todavía, no es que no les quiero decir. Por ahí antes del domingo. Por ahí el partido contra Belgrano, de local, en la cancha de Independiente. Por ahí para esa fecha ya estemos a mitad de la colecta", avanzó para llevar tranquilidad a los hinchas del Rojo.