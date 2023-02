Sin grandes bombas en el mercado de pases más allá de alguna incorporación rutilante, el foco durante enero del 2023 estuvo centrado en los jugadores que terminan su contrato en junio y la decisión de los clubes de colgarlos por no renovar los mismos. Casos entre los cuales se destacó un dramón por Federico Gattoni.

Surgido de las inferiores de San Lorenzo y siendo capitán del equipo, el no aceptar la oferta que ofrecía el Ciclón no cayó para nada bien en el club y por eso se tomó la decisión de separarlo del plantel. Sin embargo, buscando solucionar las cosas, el entorno del defensor acercó una oferta desde el Sevilla para que club tenga un beneficio.

Si bien en un comienzo la misma no fue aceptada, la continuidad de las negociaciones fueron acercando a las partes hasta llegar a un acuerdo final tasado en 1.5 millones de euros. Venta que terminó de concretarse una vez que Federico Gattoni realizó los estudios médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sumado a esto, en la transacción se acordó un préstamo de cinco meses hasta julio del 2023 por lo que Gattoni permanecerá en San Lorenzo y así podrá volver a ser tenido en cuenta por Ruben Dario Insua para la Liga Profesional de Fútbol y para la primera fase de la Copa Sudamericana.

Confirmado esto, Gattoni podría volver al once inicial del Ciclón el próximo lunes desde las 19:15 en cancha de Sarmiento de Junín. Una posibilidad, al ser de visitante, en la que el defensor no todavía no sentirá el veredicto de los hinchas tras toda esta novela en la que quedó mal parado.