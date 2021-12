Para el próximo mercado de pases, Gago quiere a un ex jugador de Boca que jugó en la Selección Argentina. ¿Racing armará un Dream Team?

Racing ya mira hacia el 2022 y Gago quiere incorporar futbolistas de jerarquía, ya que no contará con Lisandro López ni con Cvitanich, quienes terminaron sus respectivos contratos. Por eso mismo, el técnico apuntó a un ex Boca con pasado en la Selección Argentina.

Luego de obtener el pasaporte a la próxima edición de la Copa Sudamericana, en la Academia saben que deberán reforzar al plantel con jerarquía para que Gago no tenga problemas en todo el año. Además, necesitará acompañar a los pocos líderes que quedaron, como son los casos de Gabriel Arias, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena.

Gago ya habló con la dirigencia de Racing, a la que le explicó sus necesidades para mejorar la calidad del grupo. Además de realizar diversas obras en el predio de entrenamiento, también necesita futbolistas de jerarquía, como es el caso de Facundo Roncaglia. El técnico sabe que no será sencillo contratar al ex Boca, pero buscará convencerlo.

Actualmente, Roncaglia se encuentra en Aris Limassol del fútbol chipriota, donde tiene contrato hasta mayo de 2022. Sin embargo, quiere marcharse de allí, ya que no tiene mucha continuidad: llegó en agosto pasado y, hasta la fecha, disputó 8 partidos y acumuló un total de 521 minutos. Si bien ingresó en la igualdad ante Apollon Limassol, no juega como titular desde el pasado 21 de noviembre, donde su equipo fue goleado por 3-0 a manos de Omonia Nicosia.

Si bien Gago apuesta a su poder de convencimiento, la negociación no es nada fácil, ya que la familia del ex defensor de la Selección Argentina quiere que retorne al fútbol español, donde durante el último tiempo jugó en Osasuna y Celta de Vigo, aunque no ha recibido ofertas desde España.