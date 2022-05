Un ex campeón con Boca fue tendencia porque lo destrozaron a críticas: "Hermosa marioneta"

En el fútbol argentino, cuando la cosa no marcha en orden, los hinchas inician sus críticas para con los directivos, jugadores y cuerpo técnico, donde mayormente el apuntado es el entrenador. Y ni siquiera se salvan por más que hayan tenido un pasado en Boca, donde saben de presiones.

Mientras todos los flashes están puestos en las semifinales de la Copa LPF, en donde el Xeneize se enfrentará ante Racing en la cancha de Lanús, y Tigre chocará con Argentinos Juniors en el estadio de Huracán, también se disputa la Copa Argentina.

Por el torneo más federal del país, Rosario Central se enfrentó Sol de Mayo por los 32avos de Final, donde triunfó por penales y ahora jugará ante Quilmes. Pero a pesar de la clasificación, los hinchas del Canalla quedaron muy disconformes con la actuación que tuvieron los comandados por LeandroSomoza, quien realiza sus primeras armas como director técnico.

Después de que fuera Ayudante de Campo de Miguel Ángel Russo, el ex mediocampista del Xeneize y Vélez tomó las riendas de Rosario Central, pero el juego del equipo no se modificó en base a lo que se veía con el Kily González. Y los hinchas, a través de Twitter, explotaron: "Hermosa marioneta Somoza", escribió el usuario @Hernán_Incide.

Otros usuarios de la red social del pajarito no soportaron que el elenco rosarino no pudiera quedarse con el triunfo a lo largo de los 90 minutos ante los de Viedma, que se encuentran en el Torneo Federal A. Y a pesar de que solamente lleva 7 encuentros en su nuevo cargo, solicitaron la destitución del ex Boca.

"Insostenible lo de Somoza. Cambio de DT urgente", escribió la cuenta @RCentral, mientras que @Guerrero1889 sostuvo: "Otro papelón. Se tiene que ir hoy mismo Somoza y renunciar todos los encargados del fútbol". Claramente, el ánimo por el Gigante de Arroyito no es el mejor, y los dirigentes están muy atentos. ¿Se irá o podrá continuar con el proyecto?