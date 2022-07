Llegando al final de la sexta fecha de la Liga Profesional, se dio un cruce que todos estaban esperando: Aldosivi recibió a Rosario Central en Mar del Plata, donde el plato fuerte estaba puesto en el duelo entrenadores. Los ex Boca, Leandro Somoza y Carlos Tevez se enfrentaban, por primera vez, entre sí.

El ex mediocampista vistió la azul y oro entre los años 2011 y 2013, donde logró levantar dos títulos. Por su parte, la historia del Apache es conocida con la camiseta del Xeneize, pero a todos los futboleros les llama la atención que esté nuevamente dentro de un campo de juego, y no como futbolista.

Después de que el León dejara de dirigir al Canalla, y Carlitos tomara su lugar, se produjo un choque muy polémico. Sobre todo porque el ex ayudante de campo que tuvo Miguel Ángel Russo en su último paso por Boca enfrentaría a su ex equipo. Y antes de que comenzara el duelo en el estadio José María Minella, Somoza quien le hizo una particular mención a Tevez: "En qué quilombo nos metimos los dos", expresó.

La referencia del ex mediocampista de Vélez y de Villarreal tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que ahora todas las críticas caerán sobre ellos, a diferencia de lo que sucedía durante sus épocas dentro del rectángulo verde. Más allá de que Somoza entendió que estar al frente de un plantel es más complicado que durante su época como ayudante de campo, la risa cómplice con el Apache no se ocultó.