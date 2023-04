VIDEO | Cardona se lesionó, salió llorando y los hinchas no lo perdonaron: "Qué clavo"

Edwin Cardona volvía a tener la chance de ser titular en Racing y revertir la imagen negativa que se formó a su alrededor tras las lesiones, flojísimas actuaciones y una discusión con Carlos Alcaraz en el último torneo doméstico, provocó el enorme disgusto del hincha para con el colombiano con pasado en Boca.

A pesar de que en el inicio del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo unos buenos minutos, con el correr del cronómetro se fue apagando y el equipo lo sintió. Pero cuando quiso recomponerse, fue a disputar el balón con Bautista Barros Schelotto y terminó afectado con un durísimo golpe.

Si bien Cardona fue muy fuerte, el juvenil del Lobo le golpeó el tobillo y terminó sentido. El ex Atlético Nacional quiso continuar en el campo de juego tras ser atendido por los médicos, pero no lo logró y solicitó el cambio. Inmediatamente, Fernando Gago llamó a Matías Rojas para que ingresara, y una vez que el árbitro autorizó la variante, el colombiano se retiró en un llanto desconsolador.

Allí fue que los hinchas de Racing lo criticaron y no le tuvieron piedad. Mientras el enganche se retiraba del campo de juego, los comentarios en las redes sociales eran de todo tipo: "Que clavo Cardona eh", enfatizó un fanático. Mientras que otro se preguntó: "Yo no sé qué hace Cardona para tener un lugar en Racing, eh. 15 años atrás, el colombiano no jugaba ni en Quilmes", escribió.

Ahora, los médicos de Racing le realizarán estudios para determinar qué tipo de lesión sufrió, ya que la presencia de Cardona, al menos para el recambio, es muy importante para Gago.