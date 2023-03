Lo que parecía una transmisión más de Ibai Llanos junto a Sergio Agüero en Twitch terminó despertando mucha preocupación. El Kun cree haber sufrido una nueva arritmia cardíaca, lo que obligó al streamer español a cortar la transmisión tras sugerirle ir a un médico.

“Uff, creo que... Creo que me agarró una mini arritmia”, soltó el exfutbolista luego de haber detenido su conversación por unos segundos mientras se tomaba las pulsaciones con sus dedos y se tomaba el pecho. Rápidamente, tomó su celular para ver si el chip que tiene en su corazón le indicaba algo.

"¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?", le contestó preocupado Ibai. "No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, respondió. Así pasaron algunos segundos, mirando el teléfono intentando encontrar una respuesta.

Luego, el Kun soltó: “Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé. Sentí algo raro, como fuera de circuito". Después hasta se animó a bromear con la situación: "Mirá si me estoy muriendo”. "¿Cerramos directo?", sugirió Ibai. “Ahora cerramos, no pasa nada", tiró Agüero. Y se fueron...

Hasta el momento, tanto Ibai como el Kun se mantuvieron en silencio en sus redes sociales. Que no haya sido nada.