San Lorenzo le ganó a Platense en el Nuevo Gasómetro, y Mauro Zárate tuvo un duelo muy particular con los hinchas, a quienes les hizo un gesto demasiado polémico.

Por la fecha 14 de la Liga Profesional, San Lorenzo volvió a obtener un valioso triunfo para dejar atrás el traspié sufrido en Paraná, y se aprovechó de Platense. Pero más allá de lo que fue el encuentro en sí, hubo un duelo muy particular con Mauro Zárate.

Hace muchísimo tiempo, cuando Zárate aún jugaba con la camiseta de Vélez, tuvo una declaración muy particular para con el Cuervo, y no cayó para nada bien entre los hinchas. "Mi clásico es San Lorenzo, es el equipo que mas me gusta enfrentar", supo expresar en TyC Sports. Y quedó marcado.

En la visita de Platense al estadio Pedro Bidegain, los sanlorencistas recordaron aquellos dichos por parte de Zárate, a quien hostigaron durante todo el encuentro con silbidos e insultos. Y el ex Vélez, Lazio, Inter de Milán y Boca, cuando fue reemplazado por el juvenil Vicente Taborda, se tomó 'revancha' para con los fanáticos del club de Boedo.

Mientras se dirigía hacia el banco de suplentes y recibía más silbidos e insultos, Zárate miró hacia la platea y con el dedo índice en círculos les hizo el gesto de que él sí fue campeón. Y por incitar a la violencia, el árbitro Fernando Echenique terminó amonestándolo. Un verdadero duelo aparte.