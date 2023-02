Se abrió la quinta jornada del Torneo de la Liga Profesional y el plato fuerte del viernes era Belgrano-Tigre. El Matador se impuso 2 a 0 con otro doblete de Mateo Retegui, que sigue afiladísimo pensando en el arco rival. El segundo llegó con una combinación con otro futbolista perteneciente a Boca: Aaron Molinas.

El arranque de año para el mediocampista no venía siendo el mejor, porque llegó a Victoria para sumar minutos pero no logró gravitar lo suficiente para ganarse la titularidad. Esta vez, su ingreso desde el banco le dio un plus a los de Diego Martínez, que llegaron al 2-0 gracias a una avivada suya.

En un pique que favorecía a Tigre, Aaron aprovechó la siesta que se durmieron los defensores de Belgrano y agarró el balón, se puso el arco de frente y habilitó al centrodelantero. El hijo del Chapa, por supuesto, no falló a la hora de definir.

Molinas llegó a su segunda asistencia con la camiseta del Matador de Victoria y, esta vez, la acompañó con unos muy buenos minutos en su ingreso desde el banco. ¿Se ganará un lugar?