Newell's viene de racha. El equipo de Javier Sanguinetti ganó cinco de los últimos siete duelos que disputó y se prendió en la pelea por la cima de la Zona 1 que lidera Racing en soledad. Igualmente, Pablo Pérez demostró que no quiere salir nunca y reaccionó de la peor manera contra su propio entrenador. "¡No me saques más!", gritó cuando fue reemplazado.

Ramiro Sordo le dio la victoria a La Lepra en su estadio, pero antes del único tanto del encuentro vs. Patronato se dio una situación muy particular. Sanguinetti decidió poner a Juan Sforza en lugar de Pérez a los 59 minutos y al ex Boca no le gustó para nada el cambio. Claro, fiel a su estilo se lo hizo saber.

Conociendo el carácter del futbolista y aguardando tener una charla en frío, Sanguinetti eligió no contestarle al volante en el banco de los suplentes. Aunque claro, seguramente su actitud lo hará rendir cuentas en la semana.

“Uno fue jugador y a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Uno no tiene que olvidarse de donde viene. Tengo una gran relación con Pablo, es así y es su forma de ser. A veces hay que mirar para otro lado y hacerse el distraído”, afirmó más tarde Sanguinetti con la victoria en el bolsillo.