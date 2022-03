Boca y Estudiantes están protagonizando uno de los partidazos de la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional. Con un clima especial, incluyendo la presencia de Marcos Rojo para los hinchas del Pincha, el encuentro comenzó con varias incidencias, tarjetas y jugadas para analizar al detalle.

Ambos equipos perdieron figuras en el comienzo del cotejo en el Estadio UNO. En primera instancia, Mauro Boselli se torció el tobillo y no pudo seguir, por lo que pidió el cambio y encendió las alarmas pensando en el juego de vuelta contra el Everton por Copa Libertadores. Mismas preocupaciones con Carlos Izquierdoz: salió por una fuerte molestia y es duda para el Superclásico del próximo domingo en Núñez. Arranque accidentado.

Como si fuera poco, jugadas polémicas no faltaron. A los 40 minutos de la etapa inicial, Manuel Castro le ganó la espalda a Frank Fabra y, en la persecución, el colombiano parece haberlo tocado y Fernando Echenique no dudó en cobrar penal. No obstante, las distintas repeticiones de la transmisión evidenciaron un offside previo por parte del volante uruguayo y quedaron dudas acerca de la supuesta falta dentro del área.

Sin más, Leandro Díaz fue quien se hizo cargo con la intención de seguir con una impresionante racha goleadora en el campeonato. Pero allí apareció otro jugador con un momento excepcional. Agustín Rossi volvió a lucirse desde los doce pasos y le atajó el remate al "Loco" para dejar el marcador 0 a 0 en UNO. Infalible el arquero de Boca.