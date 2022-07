Tras cuatro partidos sin victorias, donde se incluye el ida y vuelta por Copa Libertadores ante Vélez que terminó por confirmar la eliminación en octavos de final de River, el Millonario volvió a sonreír y ganó por los 16avos de la Copa Argentina ante Barracas Central en el Estadio Único de San Luis, también conocido como La Pedrera.

Los de Marcelo Gallardo se lucieron con un contundente 3 a 0 contra el Guapo en el que no solo ganaron y golearon, sino que también dieron un espectáculo desde el juego, como hacía varios partidos no se veía en el equipo de Núñez.

Sobre la hora, el entrenador riverplatense hizo un cambio en el once inicial que terminó siendo clave, ya que decidió optar por Agustín Palavecino en lugar de José Paradela y el ex Platense fue la figura del partido convirtiendo dos golazos que no hicieron más que confirmar la victoria que ya tenía encaminada tras el tanto que rompió el cero con la volea de Milton Casco.

El lateral derecho la empalmó desde afuera del área y de emboquillada, se la mandó a guardar a Maximiliano Gagliardo en el promedio de la primera parte. Y en el complemento, llegaron los dos tantos de "Pala". El primero de ellos producto de una fabulosa jugada a puro toque de todo River, mientras que el gol que cerró la goleada fue un remate de afuera del área a colocar que se clavó en un ángulo.

Así, River tuvo una gran victoria que además de haberle dado el pase a octavos de final, donde enfrentará a Defensa y Justicia, también significó un envión anímico que puede ser vital para salir del mal momento que le costó estar en mitad de tabla en la Liga Profesional y quedar afuera en primera ronda en la Copa Libertadores.