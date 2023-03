Who is Retegui: tras el gol con Italia, los ingleses lo hicieron tendencia

Hizo historia. Mateo Retegui debutó con la camiseta de la Selección de Italia en el estadio de Napoli y logró convertir su primer gol. Sí, tan solo demoró 55 minutos en anotar el descuento para los de Roberto Mancini, que estaban cayendo ante Inglaterra.

A raíz de lo que fue su tanto, los fanáticos de Tigre invadieron las redes sociales con muchísimas publicaciones felicitando al delantero de 23 años, como así también hubo demasiado asombro por hinchas de diferentes equipos argentinos. Claro, suena algo surrealista que un futbolista argentino que no defiende la camiseta de River ni Boca esté en la Azzurra y le convierta al combinado inglés. Y a eso, hay que sumarle que fue en el estadio Diego Armando Maradona.

En las redes sociales de Argentina, el ex delantero de Boca y Estudiantes de La Plata se transformó en tendencia nacional, pero lo que llamó la atención fue que también comenzó a mencionarse su apellido en otra parte del mundo: Inglaterra. Los fanáticos del país campeón del mundo en 1966 también lo convirtieron en TT, pero de una forma despectiva.

"Who is Retegui", escribieron en la mayoría de sus tuits, lo que se traduce en "¿Quién es Retegui?". Aunque hubo algunos que fueron más allá y escribieron "Who the fuck is Retegui", que se traduce en "¿Quién carajo es Retegui?". La razón de sus tuits estuvo enfocada en la falta de conocimiento, ya que la convocatoria del ariete de 23 años fue sorpresiva para toda Italia, como así también para el resto del mundo.