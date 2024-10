La salida de Julián Álvarez del Manchester City al Atlético de Madrid despertó varias cuestionas referidas a los minutos en cancha que le dio Pep Guardiola durante su paso por el club. Si bien tuvo buena participación, el hecho de ser siempre la sombra de Erling Haaland hizo que el argentino tome la decisión de irse. Ahora, otro futbolista está pasando el mismo problema que tuvo el argentino y habló al respecto.

John Stones sorprendió a propios y extraños al portar la cinta de capitán de la selección de Inglaterra durante el partido ante Grecia (derrota 1-2 para los ingleses por la UEFA Nations League). Es que, actualmente, ve más minutos en el banco de suplentes que en la cancha con los Citizens.

En la presente temporada, apenas sumó 328 minutos durante seis partidos (un gol), de los cuales sólo en tres fue titular. Además, el dato más contundente es que en la Premier League apenas estuvo desde el arranque en sólo dos partidos desde fines de marzo hasta la actualidad. Hoy por hoy, Guardiola le está dando más protagonismo a nombres como Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Rúben Dias o hasta Nathan Aké antes que él.

John Stones fue titular y capitán de Inglaterra ante Grecia (IMAGO / Crystal Pix).

La situación del defensor inglés de 30 años puede asemejarse a la de Julián Álvarez, quien siempre fue una opción de recambio para Guardiola. Sus titularidades durante la última temporada que vistió la camiseta de Manchester City se debieron más que nada a algunas lesiones que sufrieron jugadores como Erling Haaland y Kevin de Bruyne.

John Stones habló sobre su falta de minutos con Pep Guardiola en Manchester City

En declaraciones reportadas por el diario The Mirror, Stones habló en la previa a la derrota de Inglaterra ante Grecia sobre su presente en el Manchester City donde no está sumando los minutos que espera.

“Siempre es frustrante cuando quieres jugar y siempre voy a decir que me gustaría poder ser titular en todos los partidos, pero es una temporada larga y hay muchos partidos importantes por delante. Con los años he aprendido a dejar de lado mis problemas o sentimientos personales y estar ahí para el equipo”, expresó.

Stones, junto a Pep Guardiola en un partido de Premier League (IMAGO / Action Plus).

Si bien está disconforme con no ser titular, eso no lo hace bajar los brazos o pensar en criticar su situación. “He estado en esta posición antes, en la que entras y sales y realmente no consigues una racha de partidos, pero aun así sabes lo importante que eres y sabes que no debes frustrarte y estar ahí para el equipo. Eso es lo que he hecho y he tenido un efecto positivo desde el banquillo y también cuando he sido titular”, consideró.

Y añadió: “Tengo una actitud positiva y creo que eso es muy importante porque en momentos como estos, los jugadores más inexpertos pueden frustrarse y eso tiene un efecto negativo cuando se les pide que actúen. Significa que no están listos, que no tienen una actitud positiva”.

Por último, dejó de lado cualquier tipo de polémica que pueda surgir con Guardiola por no darle más titularidades. “Llevo nueve temporadas con Pep y él conoce todas mis cualidades, todas mis debilidades, y no se trata de intentar impresionarle ni demostrarle nada. Al fin y al cabo, eso no está en mis manos y tengo mucha confianza en el club“.

John Stones supo elogiar a Julián Álvarez en Manchester City: “Soy su fan”

En una entrevista con Sky Sports a comienzos de este 2024, Stones tuvo palabras de elogio para con quien era su compañero en aquel entonces, Julián Álvarez. “¿El jugador más infravalorado? Julián Álvarez. Lo que ya ha hecho en el juego, las cosas que ha ganado y los goles que ha marcado… él hace todo bien. Trabaja duro, pelea por todo…es su juego completo. Soy su fan“, comentó.