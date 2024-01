Alrededor del planeta es reconocida la gran rivalidad entre Boca Juniors y River Plate y por eso el Superclásico es uno de los más prestigiosos en el fútbol. A menudo, las estrellas del deporte toman partido por uno de los gigantes de Argentina y revelan su deseo de jugar en algún momento ese partido tan convocante.

La final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid entre estos dos equipos demostró el interés que tienen las estrellas en este clásico. Decenas de figuras del fútbol asistieron al Santiago Bernabéu aquel 9 de diciembre para ver lo que fue la conquista del Millonario.

Este martes se sumó un nuevo hincha para uno de estos clubes y las reacciones inundaron las redes sociales. Es que, en entrevista con Ibai Llanos para su canal de Twitch, Pedri se animó a contestar esta pregunta que puede ser incómoda para más de un jugador.

“¿Boca o River? Es una pregunta un poquito complicada, Pedri, esta. Yo te diría que tengas un poquito de cuidado. Yo respondí ‘Boca’ hace años, sin ningún tipo de problema“, lanzó el streamer mientras el mediocampista de Barcelona se agarraba la cabeza.

Luego, tomó coraje y se decantó por uno de ellos: “Me he visto un Boca-River en mi vida y ganó Boca. Me quedo con el ganador“. Ibai pidió al público del Millonario que no se enojara y el volante pidió piedad: “No me matéis“.

La carrera de Pedri en Barcelona

Con apenas 21 años, el volante supo convertirse en un pilar de aquella zona del campo. En las últimas cuatro temporadas, desde que debutó en el primer equipo del Barça, jugó un total de 120 partidos, anotando en 17 oportunidades y repartiendo 8 asistencias entre todas las competencias.

En ese tiempo conquistó tres títulos con el culé: una Copa del Rey, una Supercopa de España y LaLiga, en la última edición. Además, Pedri es un habitual convocado en la Selección Española, con presencias en el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa del 2021.