Fue de los mejores jugadores que tuvo la última Copa de la Liga Profesional, donde Godoy Cruz terminó siendo de los grandes animadores del certamen. Hace muy poco tiempo se lo vinculó con River, club en el que se formó pero nunca logró tener continuidad, y ahora a Hernán López Muñoz le consultaron por la chande de lucir la camiseta de Boca.

A lo largo de la historia, más de un futbolista cambió de vereda. Muchos pasaron del Xeneize al Millonario y viceversa. Algunos brillaron en ambos, otros solamente en uno. Y en cuanto a la posibilidad, López Muñoz fue muy claro: “Hoy por hoy te digo que no jugaría en Boca”, respondió en diálogo con Radio La Red. Y es que, más allá de que surgió de la cantera riverplatense, la institución del barrio porteño de Núñez aún posee el 50% de la ficha del extremo de 23 años.

Más allá de que descartó la chance de ponerse la camiseta azul y oro, donde su tío abuelo, el mismísimo Diego Armando Maradona, supo brillar y transformarse en uno de los máximos ídolos del club de La Ribera, el oriundo de Villa del Parque se refirió a la posibilidad de retornar a River, dado a que en las últimas horas circuló un rumor sobre que Martín Demichelis quería tenerlo en sus filas.

“Nadie de River me llamó para volver ahora”, soltó con muchísima firmeza. Pero la respuesta de López Muñoz no quedó allí: “Mi representante me comentó que tampoco lo contactaron”, manifestó y añadió que “desde Godoy Cruz me dijeron que no hay nada”. De hecho, hasta se había mencionado que el futbolista ‘se moría de ganas’ de volver al Millo, pero rápidamente esfumó las chances.

Napoli se interesó en Hernán López Muñoz

A fines de noviembre, Napoli había mostrado interés en el fichaje de quien es nada más y nada menos el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, jugador que marcó para siempre la historia del club. Con el correr de las semanas, sin embargo, ese deseo del equipo italiano fue apagándose en función de otras prioridades en el mercado.

Los números de Hernán López Muñoz en Godoy Cruz

En su primera temporada vistiendo la camiseta del Tomba, el volante ofensivo disputó un total de 38 partidos, en los que anotó 5 goles y aportó 6 asistencias.

¿Cuánto vale el pase de Hernán López Muñoz?

Según el sitio especializado, Transfermarkt, el pase del futbolista está tasado en 5,5 millones de dólares, por lo que River tendría que pagar poco más de 2,5 millones por la parte que tiene Godoy Cruz.