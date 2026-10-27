Alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes 27 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Banfield y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Independiente Rivadavia viene de empatar 2-2 con Tigre y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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