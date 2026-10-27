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Torneo Clausura

Alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes 27 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Argentinos Juniors vs. Rivadavia, Torneo Clausura
Argentinos Juniors vs. Rivadavia, Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Banfield y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Independiente Rivadavia viene de empatar 2-2 con Tigre y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Agustín Vázquez, Sebastián Prieto, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

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Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Álex Vigo, Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Elordi, José Florentín, Matías Alejandro Fernández, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, Álex Arce, Matías Reali. DT: Alfredo Berti.

Bajas y ausentes de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors:

  • Emiliano Viveros (lesión de meniscos)

Independiente Rivadavia:

  • Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
  • Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 27 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
  • Historial: 8 cruces — Argentinos Juniors ganó 2, Independiente Rivadavia ganó 5 y empataron 2
  • Último antecedente: 11/04/2026: Independiente Rivadavia 3-1 Argentinos Juniors
  • Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Atlético Tucumán, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Banfield, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
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