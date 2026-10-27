Alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Banfield y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Independiente Rivadavia viene de empatar 2-2 con Tigre y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Agustín Vázquez, Sebastián Prieto, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Álex Vigo, Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Elordi, José Florentín, Matías Alejandro Fernández, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, Álex Arce, Matías Reali. DT: Alfredo Berti.
Bajas y ausentes de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
Argentinos Juniors:
- Emiliano Viveros (lesión de meniscos)
Independiente Rivadavia:
- Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 27 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
- Historial: 8 cruces — Argentinos Juniors ganó 2, Independiente Rivadavia ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 11/04/2026: Independiente Rivadavia 3-1 Argentinos Juniors
- Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Atlético Tucumán, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Banfield, martes 3 de noviembre