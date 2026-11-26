El capitán de Independiente Rivadavia apuntó contra el árbitro Luis Lobo Medina tras la eliminación en La Bombonera.

Aunque Boca Juniors borró de la cancha a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura, lo cierto es que ciertos fallos del árbitro Luis Lobo Medina, que cayeron del lado xeneize, generaron malestar en la Lepra mendocina. Al término del partido en La Bombonera, Álex Arce, capitán del conjunto cuyano, lanzó dardos contra el arbitraje.

“El árbitro tampoco ayudó tanto. Boca no necesita estas cosas“, declaró Arce en zona mixta. Además, opinó sobre la polémica de la noche, que involucró a Leandro Lozano, de Boca Juniors: “Creo que fue para roja, eso hubiera cambiado el partido”.

Independiente Rivadavia estaba haciendo un buen partido en los primeros minutos, hasta que una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área derivó en el penal que Leandro Paredes cambió por gol y que encaminó la victoria de Boca Juniors. Minutos más tarde, sin embargo, llegaría la gran polémica del encuentro, que desató la ira de la Lepra mendocina.

La no roja a Lozano

A los 35 minutos, el lateral uruguayo de Boca fue a disputar una pelota con el habilidoso Matías Fernández, de Independiente Rivadavia. Sin embargo, le dejó los tapones marcados en la tibia al ex Excursionistas.

A pesar del fuerte reclamo de Fernández y de todo el banco de Independiente, Lobo Medina no fue al VAR para revisar la infracción y José Carreras tampoco lo llamó. Lozano fue amonestado en una jugada de tarjeta naranja.

TODO INDEPENDIENTE RIVADAVIA PIDIÓ ROJA PARA LEANDRO LOZANO POR ESTA FALTA SOBRE MATÍAS FERNÁNDEZ. El uruguayo fue amonestado por Lobo Medina… ¿Qué te parece? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/jr0qWlHtor — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

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Bonifacio, sobre el penal cobrado en su contra

En una jugada que da lugar al debate, Bonifacio, de espaldas, impidió un centro de Sebastián Villa al área, ampliando el volumen de su cuerpo con la mano. Si bien el contacto parece claro, la posición del lateral por derecha de la Lepra sembró algunas dudas. Tras los 90 minutos, el nacido en Mar del Plata se defendió.

“Me pega en el tríceps, siento que el golpe me da ahí. Después en el VAR se la frenan cuando la pelota ya está pasando y se nota que está a la altura del codo. Me pega después de pasar el hombro, ya no sabés cuál es el criterio”, argumentó Bonifacio en zona mixta.

Los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 28 de noviembre

20:00 Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 Instituto vs. River Plate

Domingo 29 de noviembre

17:00 Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

En síntesis

Boca Juniors venció a Independiente Rivadavia en octavos del Torneo Clausura en La Bombonera .

venció a en octavos del Torneo Clausura en . Álex Arce criticó al árbitro Luis Lobo Medina por no expulsar a Leandro Lozano .

criticó al árbitro por no expulsar a . Leandro Paredes anotó de penal tras una mano sancionada al defensor Ezequiel Bonifacio.