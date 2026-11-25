Con Lobo Medina y Carreras a la cabeza, Independiente Rivadavia fue perjudicado. No fue penal y debió ser expulsado Lozano.

Designaron a Lobo Medina como árbitro, a Carreras al VAR y ya todos sabíamos lo que iba a pasar: lo iban a cagar a Independiente Rivadavia de Mendoza en la cancha de Boca.

Primera jugada polémica y Carreras vio la posibilidad de llamar, para mí, para buscar una hormiguita. Yo creo que no hay ninguna intención del jugador visitante, que está de espaldas. Para mí es una acción que de ninguna manera es penal. Pero Carreras hizo los deberes, lo llamó a Lobo Medina, penal y gol de Paredes.

A los 14 minutos, el VAR empezó a definir la serie. Inventó un penal para que Boca se ponga en ventaja en un partido que le estaba costando y donde estaba sintiendo el trajín de Barranquilla, de la final de la Copa Sudamericana.

Y lo más grotesco fue lo de Lozano, que le metió un planchazo a Mati Fernández, abriéndole todo el tobillo. Una roja clarísima que solucionaron con amarilla y el VAR no llamó. Increíble.

Entonces, pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar: lo iban a cagar a Independiente Rivadavia y lo iban a favorecer a Boca, para que siga en la Liga Profesional.

Publicidad

Después, está claro que Boca tiene más equipo, que metió el segundo con Merentiel, que pudo meter el tercero, que tiene más jerarquía. Ahora, la realidad es que el partido lo define el VAR. Que Boca lo gane por mérito propio, no por el VAR.

Ahora, creo que Boca la tiene difícil. Tiene que jugar contra Gimnasia el domingo, después una final ante Platense el miércoles y, si pasa al Lobo, tiene que ir a Arroyito para chocar con Rosario Central. Y, más tarde, una hipotética final ante River, Vélez o Independiente.

Yo creo que para todo no le va a dar el cuero. Eso sí: tiene un entrenador impresionante, tiene jugadores muy buenos y, si todos los partidos va a tener a Lobo Medina y Carreras para regalar un penal y no echar a los rivales, por ahí hace el milagro.