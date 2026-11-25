Los puntajes de Boca Juniors contra Independiente Rivadavia bien lo reflejan, Leandro Paredes fue la figura absoluta de la noche en los octavos de final del Torneo Clausura. Tras la clasificación a los cuartos de final, donde Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo que viene, el capitán xeneize puso en alerta a todo el fútbol argentino.

Así como el curioso parte médico de Boca tras el desmayo de Paredes decía que el volante campeón del mundo se mareó de dar tantas vueltas, está claro que el Xeneize no pierde el foco, incluso en este apogeo de gloria, cuando más fácil sería perder el rumbo.

Con Paredes y Arruabarrena al mando, Boca tiene en claro lo que quiere: ganar absolutamente todo. Y va por buen camino. Tras superar la primera prueba del Torneo Clausura, Paredes lanzó una advertencia. ¡Atención, Lobo!

“Estamos disfrutando el momento. Este grupo ya se puso un chip y no lo cambió más. Sabe lo que quiere, sabe competir, sabe estar a la altura y lo estamos demostrando“, declaró Paredes en su entrevista post-partido tras el 2-0 a Independiente Rivadavia.

“Formamos un grupo muy bueno con jugadores de mucha experiencia y jóvenes que tienen ganas de crecer y ganar cosas importantes. Vamos a intentar competir. Nos propusimos pelear todas las competencias y lo estamos haciendo”.

Paredes se besa el escudo.

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Paredes, gol y un partidazo

Tras el susto en Barranquilla, Paredes anotó un golazo, sí, un golazo de penal, para poner el 1-0 parcial a favor de Boca contra Independiente Rivadavia. Así empezó su noche soñada. Si había dudas sobre la decisión de mandar a Paredes de titular, desaparecieron con el transcurso de los minutos.

El mediocampista de Boca firmó otro partidazo en el que prácticamente no erró un pase ni tomó una mala decisión. Participó en el segundo gol, que liquidó la historia, con un buen pase filtrado para Leandro Lozano, quien centró y encontró solo en el área a su compatriota Miguel Merentiel.

Cerca del final, Paredes casi pone el 3-0 con una media volea que se fue apenas por arriba del travesaño. Si entraba, era para cerrar La Bombonera y dejar la vuelta olímpica con la Copa Sudamericana para otro día: el domingo 29 de noviembre, cuando Boca recibirá a Gimnasia.

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Próximo partido de Boca

Con los días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Clausura, se reveló que el Xeneize recibirá al Lobo el domingo 29 de noviembre desde las 22:00. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central.

Como el Canalla y el Guapo juegan el domingo por la tarde, el Xeneize y el Lobo ya sabrán quién los espera cuando Darío Herrera dé la orden y comience el partido en La Bombonera. Además, Boca se enfrentará el miércoles 2 de diciembre a Platense en la final de la Copa Argentina, duelo que se calentó con la advertencia de Juan Pablo Cozzani, arquero del Calamar.

En síntesis

Boca Juniors venció 2-0 a Independiente Rivadavia con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

venció a con goles de y Miguel Merentiel. Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final del Clausura.

enfrentará a en los cuartos de final del Clausura. El Xeneize jugará la final de la Copa Argentina ante Platense el 2 de diciembre.