Luis Lobo Medina dio las explicaciones respecto a las dos jugadas que generaron controversia en el último duelo de los octavos de final del Clausura.

El pasado miércoles por la noche, en La Bombonera, Boca venció con mucha autoridad por 2 a 0 a Independiente Rivadavia y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura gracias a los goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Más allá del dominio del Xeneize en los noventa minutos, las polémicas arbitrales fueron parte del compromiso en distintas jugadas puntuales.

En primer lugar, el gol de Paredes llegó de penal luego de una mano de Ezequiel Bonifacio por un remate de Sebastián Villa, el cual el árbitro Luis Lobo Medina confirmó mediante el VAR. El lateral de la Lepra mendocina alegó que le había pegado en el hombro, pero las imágenes captaron que impactó más cerca del codo.

Según pudo saber BOLAVIP, Lobo Medina optó por sancionar el penal debido a que vio que el impacto fue entre el codo y la manga corta, en una posición antinatural y ampliando volumen. Y eso no fue todo, ya que otra jugada en el primer tiempo también generó controversias.

A los 35 minutos, Leandro Lozano fue a disputar una pelota con Matías Fernández, pero llegó tarde y le dejó los tapones marcados en la tibia al jugador de Independiente Rivadavia. Pese a lo brusco de aquella jugada, y al reclamo de los jugadores de la visita por una expulsión, Lobo Medina amonestó al jugador de Boca y no fue al VAR a revisar la jugada.

TODO INDEPENDIENTE RIVADAVIA PIDIÓ ROJA PARA LEANDRO LOZANO POR ESTA FALTA SOBRE MATÍAS FERNÁNDEZ. El uruguayo fue amonestado por Lobo Medina… ¿Qué te parece?



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Según el informe arbitral, no hubo intensidad alta en dicha acción y se dio con una fuerza por la disputa del balón. Además, Fernández terminó con el pie apoyado, por lo que no se consideró una jugada para expulsión y sí para amonestación.

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Bonifacio habló sobre el penal cobrado en su contra

En una jugada que dio lugar al debate, Bonifacio, de espaldas, impidió un centro de Sebastián Villa al área, ampliando el volumen de su cuerpo con la mano. Si bien el contacto parece claro, la posición del lateral por derecha de la Lepra sembró algunas dudas. Tras los 90 minutos, el nacido en Mar del Plata se defendió.

“Me pega en el tríceps, siento que el golpe me da ahí. Después en el VAR se la frenan cuando la pelota ya está pasando y se nota que está a la altura del codo. Me pega después de pasar el hombro, ya no sabés cuál es el criterio”, argumentó Bonifacio en zona mixta.

Los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 28 de noviembre

20:00 Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 Instituto vs. River Plate

Domingo 29 de noviembre

17:00 Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata