Alineaciones de Talleres y Defensa y Justicia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Talleres recibe a Defensa y Justicia este sábado 24 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes. Talleres viene de caer 1-2 ante Boca Juniors y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Defensa y Justicia viene de caer 0-1 ante Instituto y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Talleres y Defensa y Justicia
Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Augusto Schott, Matías Catalán, Román Daniel Riquelme, Gabriel Báez, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Matías Galarza, Rick, Agustín Álvarez, Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.
Defensa y Justicia (4-2-3-1): Matías Borgogno, Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez, Maximiliano Porcel, David Barbona, César Pérez, Jeremías Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.
Bajas y ausentes de Talleres y Defensa y Justicia
Talleres:
- Matías Gómez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Franco Cristaldo (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
Defensa y Justicia:
- Fernando Román (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)
La previa de Talleres y Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
- Historial: 24 cruces — Talleres ganó 9, Defensa y Justicia ganó 6 y empataron 9
- Último antecedente: 13/04/2026: Defensa y Justicia 1-2 Talleres
- Próximo partido de Talleres: vs. Deportivo Riestra, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Independiente, lunes 2 de noviembre