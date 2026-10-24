Alineaciones de Talleres y Defensa y Justicia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Talleres y Defensa y Justicia se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Talleres recibe a Defensa y Justicia este sábado 24 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes. Talleres viene de caer 1-2 ante Boca Juniors y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Defensa y Justicia viene de caer 0-1 ante Instituto y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Talleres y Defensa y Justicia

Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Augusto Schott, Matías Catalán, Román Daniel Riquelme, Gabriel Báez, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Matías Galarza, Rick, Agustín Álvarez, Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.

Defensa y Justicia (4-2-3-1): Matías Borgogno, Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez, Maximiliano Porcel, David Barbona, César Pérez, Jeremías Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Bajas y ausentes de Talleres y Defensa y Justicia

Talleres:

Matías Gómez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Franco Cristaldo (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)

Defensa y Justicia:

Fernando Román (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)

La previa de Talleres y Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber

Día: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes

Estadio Mario Alberto Kempes Historial: 24 cruces — Talleres ganó 9, Defensa y Justicia ganó 6 y empataron 9

24 cruces — Talleres ganó 9, Defensa y Justicia ganó 6 y empataron 9 Último antecedente: 13/04/2026: Defensa y Justicia 1-2 Talleres

13/04/2026: Defensa y Justicia 1-2 Talleres Próximo partido de Talleres: vs. Deportivo Riestra, sábado 31 de octubre

vs. Deportivo Riestra, sábado 31 de octubre Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Independiente, lunes 2 de noviembre