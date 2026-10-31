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Torneo Clausura

Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura tras el empate de Vélez y San Lorenzo

Las tablas están que arden luego de los partidos de este sábado en la anteúltima fecha del torneo.

Así están las tablas y cruces del Clausura
© Liga AFAAsí están las tablas y cruces del Clausura

Se sigue desarrollando la anteúltima fecha del Torneo Clausura. Este sábado 31 de octubre, además de ser el día previo al gran Superclásico entre Boca y River, se disputan tres compromisos del certamen con enorme carga de voltaje respecto a las tablas.

En el primer turno, Deportivo Riestra perdió con Talleres en condición de local. Ninguno de los dos equipos competían por algo, ya que no tienen chances en la anual ni en los playoffs. El Malevo, además, se salvó del descenso tras la derrota de Aldosivi del pasado viernes.

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Luego, Vélez y San Lorenzo trajeron a la mesa el partido del día. En el José Amalfitani, el Fortín se produjo un empate por 2 a 2 en uno de los compromisos con mayor rivalidad entre conjuntos porteños. Por esta unidad que sumaron, los de Liniers se quedaron en el segundo puesto de la Zona A y en el cuarto de la anual. Ahora, quedaron a la espera de lo que pase con Boca ante River y con Argentinos ante Atlético Tucumán, ya que al menos un triunfo de alguno lo dejará sin chances en la anual.

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Finalmente, la jornada de sábado la cerrarán Estudiantes de La Plata e Instituto en UNO, donde el Pincha se juega su última ficha para clasificar a playoffs y la Gloria quiere seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Así están los cruces y las tablas hasta el momento.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  2. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  3. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Talleres – 38 puntos
  21. Tigre – 36 puntos
  22. Racing – 36 puntos
  23. Newell’s – 36 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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