Alineaciones de Talleres y Estudiantes de La Plata para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

La T, ya fuera de todo, recibe a un Pincha sin chances de playoffs pero que aún puede meterse a copas internacionalespor la tabla anual, con la final de la Libertadores en el horizonte.

Talleres recibe a Estudiantes de La Plata este sábado desde las 15:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro que le bajará el telón a la fecha 16 de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

La T, bajo el mando de Omar De Felippe, buscará regalarle un último triunfo a su gente para cerrar un año olvidable de la mejor manera, mientras que el Pincha viaja a Córdoba con la cabeza puesta en un objetivo mucho más grande: la inminente final de la Copa Libertadores.

Las probables alineaciones de Talleres y Estudiantes

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos (o Edwuin Cetré). DT: Alexander Medina.

La previa de Talleres y Estudiantes: todo lo que tenés que saber