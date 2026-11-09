Con varios equipos de peso en el fondo, así arranca la tabla de promedios en 2027

De cara al 2027 se eliminan los puntos de la temporada 2024, por lo que ya quedó establecido cómo iniciarán los 30 equipos de Primera en los promedios del año que viene.

La temporada regular 2026 llegó a su fin y ya se conoce cómo iniciarán los promedios en 2027. Si bien cambiará el formato y todos jugarán contra todos, el descenso se mantiene de la misma manera: un equipo pierde la categoría por Tabla Anual y el otro por promedios. En este 2026 fueron Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Pensando en 2027, los puntos obtenidos en 2024 se van, quedan los de 2025 y 2026, además se suman los del próximo año. Ante esta situación nada está dicho, pero hay equipos de peso que están en el fondo de la tabla y buscarán tener un buen año para no sufrir.

Sacando a los dos que ascenderán desde la Primera Nacional, que inician sin puntos, el último en la tabla de posiciones actualmente es Atlético Tucumán con 66 puntos (1,031 de promedio) y apenas por encima está Banfield, con 68 unidades (1,063 de promedio).

Inmediatamente por encima del Taladro aparece Central Córdoba, arriba está Platense -finalista de la actual Copa Argentina- y cerca también están Newell´s y Talleres, dos de los clubes más populares del país.

Newell´s comenzará 24° en los promedios en 2027. (Foto: Prensa Newell´s).

Los 5 grandes y los promedios en 2027

2° – Boca Juniors – 125 puntos (1,953)

4° – River Plate – 108 puntos (1,688)

10° – Independiente – 94 puntos (1,469)

11° – San Lorenzo – 92 puntos (1,438)

14° – Racing – 89 puntos (1,391)

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Así arrancan los promedios den 2027

Pos. Equipo PTS PJ 2025 2026 2027 Prom. 1º Rosario Central 128 64 66 62 0 2,000 2º Boca Juniors 125 64 62 63 0 1,953 3º Argentinos Juniors 117 64 57 60 0 1,828 4º River Plate 108 64 53 55 0 1,688 5º Independiente Rivadavia (Mza.) 100 64 43 57 0 1,563 6º Lanús 100 64 50 50 0 1,563 7º Barracas Central 96 64 49 47 0 1,500 8º Vélez Sarsfield 96 64 40 56 0 1,500 9º Gimnasia y Esgrima La Plata 95 64 38 57 0 1,484 10º Independiente 94 64 47 47 0 1,469 11º San Lorenzo 92 64 51 41 0 1,438 12º Huracán 91 64 47 44 0 1,422 13º Instituto (Córdoba) 89 64 34 55 0 1,391 14º Racing Club 89 64 53 36 0 1,391 15º Estudiantes de La Plata 89 64 42 47 0 1,391 16º Tigre 88 64 49 39 0 1,375 17º Belgrano (Córdoba) 86 64 37 49 0 1,344 18º Defensa y Justicia 85 64 38 47 0 1,328 19º Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 41 32 0 41 0 1,281 20º Unión (Santa Fe) 81 64 39 42 0 1,266 21º Sarmiento (Junín) 75 64 35 40 0 1,172 22º Deportivo Riestra 75 64 52 23 0 1,172 23º Talleres (Córdoba) 73 64 34 39 0 1,141 24º Newell’s Old Boys 71 64 33 38 0 1,109 25º Platense 71 64 35 36 0 1,109 26º Central Córdoba (SdE) 69 64 42 27 0 1,078 27º Banfield 68 64 35 33 0 1,063 28º Atlético Tucumán 66 64 34 32 0 1,031

DATOS CLAVE