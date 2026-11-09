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Fútbol argentino

Con varios equipos de peso en el fondo, así arranca la tabla de promedios en 2027

De cara al 2027 se eliminan los puntos de la temporada 2024, por lo que ya quedó establecido cómo iniciarán los 30 equipos de Primera en los promedios del año que viene.

Newell´s, Talleres y Atlético Tucumán, algunos de los equipos que empiezan en la zona baja
© Prensa Newell´s, Talleres y Atlético TucumánNewell´s, Talleres y Atlético Tucumán, algunos de los equipos que empiezan en la zona baja

La temporada regular 2026 llegó a su fin y ya se conoce cómo iniciarán los promedios en 2027. Si bien cambiará el formato y todos jugarán contra todos, el descenso se mantiene de la misma manera: un equipo pierde la categoría por Tabla Anual y el otro por promedios. En este 2026 fueron Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Pensando en 2027, los puntos obtenidos en 2024 se van, quedan los de 2025 y 2026, además se suman los del próximo año. Ante esta situación nada está dicho, pero hay equipos de peso que están en el fondo de la tabla y buscarán tener un buen año para no sufrir.

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Sacando a los dos que ascenderán desde la Primera Nacional, que inician sin puntos, el último en la tabla de posiciones actualmente es Atlético Tucumán con 66 puntos (1,031 de promedio) y apenas por encima está Banfield, con 68 unidades (1,063 de promedio).

Inmediatamente por encima del Taladro aparece Central Córdoba, arriba está Platense -finalista de la actual Copa Argentina- y cerca también están Newell´s y Talleres, dos de los clubes más populares del país.

Newell´s comenzará 24° en los promedios en 2027. (Foto: Prensa Newell´s).

Newell´s comenzará 24° en los promedios en 2027. (Foto: Prensa Newell´s).

Los 5 grandes y los promedios en 2027

  • 2° – Boca Juniors – 125 puntos (1,953)
  • 4° – River Plate – 108 puntos (1,688)
  • 10° – Independiente – 94 puntos (1,469)
  • 11° – San Lorenzo – 92 puntos (1,438)
  • 14° – Racing – 89 puntos (1,391)
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Así arrancan los promedios den 2027

Pos. Equipo PTS PJ 2025 2026 2027 Prom.
Rosario Central12864666202,000
Boca Juniors12564626301,953
Argentinos Juniors11764576001,828
River Plate10864535501,688
Independiente Rivadavia (Mza.)10064435701,563
Lanús10064505001,563
Barracas Central9664494701,500
Vélez Sarsfield9664405601,500
Gimnasia y Esgrima La Plata9564385701,484
10ºIndependiente9464474701,469
11ºSan Lorenzo9264514101,438
12ºHuracán9164474401,422
13ºInstituto (Córdoba)8964345501,391
14ºRacing Club8964533601,391
15ºEstudiantes de La Plata8964424701,391
16ºTigre8864493901,375
17ºBelgrano (Córdoba)8664374901,344
18ºDefensa y Justicia8564384701,328
19ºGimnasia y Esgrima (Mendoza)413204101,281
20ºUnión (Santa Fe)8164394201,266
21ºSarmiento (Junín)7564354001,172
22ºDeportivo Riestra7564522301,172
23ºTalleres (Córdoba)7364343901,141
24ºNewell’s Old Boys7164333801,109
25ºPlatense7164353601,109
26ºCentral Córdoba (SdE)6964422701,078
27ºBanfield6864353301,063
28ºAtlético Tucumán6664343201,031

DATOS CLAVE

  • Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi descendieron de categoría en la temporada 2026.
  • Atlético Tucumán iniciará último en los promedios 2027 con 66 puntos.
  • Banfield se ubica penúltimo en promedios con 68 unidades y 1,063.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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