Con varios equipos de peso en el fondo, así arranca la tabla de promedios en 2027

La temporada regular 2026 llegó a su fin y ya se conoce cómo iniciarán los promedios en 2027. Si bien cambiará el formato y todos jugarán contra todos, el descenso se mantiene de la misma manera: un equipo pierde la categoría por Tabla Anual y el otro por promedios. En este 2026 fueron Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.
Pensando en 2027, los puntos obtenidos en 2024 se van, quedan los de 2025 y 2026, además se suman los del próximo año. Ante esta situación nada está dicho, pero hay equipos de peso que están en el fondo de la tabla y buscarán tener un buen año para no sufrir.
Sacando a los dos que ascenderán desde la Primera Nacional, que inician sin puntos, el último en la tabla de posiciones actualmente es Atlético Tucumán con 66 puntos (1,031 de promedio) y apenas por encima está Banfield, con 68 unidades (1,063 de promedio).
Inmediatamente por encima del Taladro aparece Central Córdoba, arriba está Platense -finalista de la actual Copa Argentina- y cerca también están Newell´s y Talleres, dos de los clubes más populares del país.
Newell´s comenzará 24° en los promedios en 2027. (Foto: Prensa Newell´s).
Los 5 grandes y los promedios en 2027
- 2° – Boca Juniors – 125 puntos (1,953)
- 4° – River Plate – 108 puntos (1,688)
- 10° – Independiente – 94 puntos (1,469)
- 11° – San Lorenzo – 92 puntos (1,438)
- 14° – Racing – 89 puntos (1,391)
Se confirmaron todos los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: los rivales de Boca y River
Así arrancan los promedios den 2027
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|2025
|2026
|2027
|Prom.
|1º
|Rosario Central
|128
|64
|66
|62
|0
|2,000
|2º
|Boca Juniors
|125
|64
|62
|63
|0
|1,953
|3º
|Argentinos Juniors
|117
|64
|57
|60
|0
|1,828
|4º
|River Plate
|108
|64
|53
|55
|0
|1,688
|5º
|Independiente Rivadavia (Mza.)
|100
|64
|43
|57
|0
|1,563
|6º
|Lanús
|100
|64
|50
|50
|0
|1,563
|7º
|Barracas Central
|96
|64
|49
|47
|0
|1,500
|8º
|Vélez Sarsfield
|96
|64
|40
|56
|0
|1,500
|9º
|Gimnasia y Esgrima La Plata
|95
|64
|38
|57
|0
|1,484
|10º
|Independiente
|94
|64
|47
|47
|0
|1,469
|11º
|San Lorenzo
|92
|64
|51
|41
|0
|1,438
|12º
|Huracán
|91
|64
|47
|44
|0
|1,422
|13º
|Instituto (Córdoba)
|89
|64
|34
|55
|0
|1,391
|14º
|Racing Club
|89
|64
|53
|36
|0
|1,391
|15º
|Estudiantes de La Plata
|89
|64
|42
|47
|0
|1,391
|16º
|Tigre
|88
|64
|49
|39
|0
|1,375
|17º
|Belgrano (Córdoba)
|86
|64
|37
|49
|0
|1,344
|18º
|Defensa y Justicia
|85
|64
|38
|47
|0
|1,328
|19º
|Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
|41
|32
|0
|41
|0
|1,281
|20º
|Unión (Santa Fe)
|81
|64
|39
|42
|0
|1,266
|21º
|Sarmiento (Junín)
|75
|64
|35
|40
|0
|1,172
|22º
|Deportivo Riestra
|75
|64
|52
|23
|0
|1,172
|23º
|Talleres (Córdoba)
|73
|64
|34
|39
|0
|1,141
|24º
|Newell’s Old Boys
|71
|64
|33
|38
|0
|1,109
|25º
|Platense
|71
|64
|35
|36
|0
|1,109
|26º
|Central Córdoba (SdE)
|69
|64
|42
|27
|0
|1,078
|27º
|Banfield
|68
|64
|35
|33
|0
|1,063
|28º
|Atlético Tucumán
|66
|64
|34
|32
|0
|1,031
DATOS CLAVE
- Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi descendieron de categoría en la temporada 2026.
- Atlético Tucumán iniciará último en los promedios 2027 con 66 puntos.
- Banfield se ubica penúltimo en promedios con 68 unidades y 1,063.