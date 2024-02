De a poco, empieza a terminarse la acción para quienes ilusionaron a toda una nación tras devolver a la Selección Argentina a una final del mundo tras 24 años de sequía. Aquel plantel comandado por Alejandro Sabella estuvo a pasitos de la gloria eterna, pero un disparo de Mario Götze terminó con el sueño.

Hace algunos meses, Mariano Andújar decidió colgar los guantes y transformarse en el decimosexto futbolista finalista en Brasil 2014 en abandonar la actividad profesional. Pero la lista se agrandó con la decisión que tomó Lucas Biglia, quien también confirmó el punto final a una extensa y rica carrera.

“Tomé la decisión del retiro, ya que terminó en un retiro forzoso”, aseguró en diálogo con TyC Sports. El mediocampista, a sus 38 años, tuvo su último paso por el fútbol de Turquía, donde le quedaba un año de contrato en İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü.

Si bien Biglia admitió que tuvo la chance de regresar al país para jugar en Argentinos Juniors e Independiente, los únicos clubes en donde desarrolló su carrera en su tierra, expresó que “no entraba en los planes familiares”. Pero también confesó qué será de su futuro.

Lucas Biglia tiene residencia en la ciudad de Milán, donde lució la camiseta del Rossoneri, y explicó en la misma entrevista cuál su nuevo objetivo: “Ahora la intención es seguir un poco ligado, con mucha tranquilidad y disfrutando de otras cosas que no podía cuando me tocaba jugar. Vine a Italia a hacer el curso de entrenador, después se verá lo que depare el futuro”, esbozó. Y cerró: “Sería muy lindo, más allá de la experiencia como jugador, pero me gustaría formarme. Todo lo que sea ligado a la formación me gustaría mucho para sumar experiencia”.

Los 6 finalistas en Brasil que todavía siguen activos

Más allá de que gran parte del plantel que condujo Alejandro Sabella hacia la final del Mundial de Brasil ya colgó los botines, aún quedan 6 en actividad: Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Romero, Federico Fernández, Marcos Rojo y Enzo Pérez.

Los equipos en donde jugó Lucas Biglia

Fueron 20 años de carrera los que afrontó Lucas Biglia, quien debutó como profesional en 2003 y se terminó retirando en 2023 después de quedar libre en el fútbol de Turquía. Repasamos los equipos en los que jugó.

Argentinos Juniors (2003-04)

(2003-04) Independiente (2005-06)

(2005-06) Anderlecht (2006-13)

(2006-13) Lazio (2013-17)

(2013-17) AC Milán (2017-20)

(2017-20) Fatih Karagümrük SK (2020-22)

(2020-22) Estambul Başakşehir FK (2022-23)

El único título que Lucas Biglia ganó en la Selección Argentina

Más allá de que fue subcampeón mundial en Brasil 2014, Lucas Biglia tuvo la chance de alcanzar la gloria en campeonato del mundo disputado en Países Bajos, en el año 2005, con la Selección Argentina Sub-20.