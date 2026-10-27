Argentinos le ganó un duelo directo a Independiente Rivadavia y es líder en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual

En La Paternal y con un solitario tanto de Sebastián Prieto en la etapa complementaria, el Bicho se impuso por la mínima diferencia.

Este martes, en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se encontraron frente a frente en un duelo de protagonistas, no solamente pensando en las posiciones del Torneo Clausura 2026, sino también con respecto a la Tabla Anual.

El Bicho y la Lepra midieron fuerzas poniéndole punto final a la Fecha 14 de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino, en uno de los cotejos más atractivos, importantes y esperados de la misma. Y, como no podía ser de otra manera, el escenario se presentó repleto de hinchas del equipo de Nicolás Diez.

En medio de ese panorama, tal como se imaginaba en la previa, el trámite del partido, a lo largo de todo el primer tiempo, fue extremadamente parejo y equilibrado. Si bien la visita comenzó bastante mejor, los anfitriones reaccionaron en el cierre de dicho período y contaron con situaciones claras. De todos modos, el descanso llegó sin goles.

Posteriormente, en la etapa complementaria, esa tendencia se mantuvo, aunque Argentinos tomó más riesgos y trató de jugar más cerca del arco defendido por Nicolás Bolcato. Sin embargo, las aproximaciones siguieron sin tener el peso específico necesario para quebrantar con el letargo, por lo que la paridad continuó reinando.

Pero, cuando transcurrían jugados 23 minutos de dicho período final, Sebastián Prieto, lateral izquierdo de la entidad de La Paternal, recurrió a un inesperado remate de media distancia para desatar la locura de todos y cada uno de los hinchas locales. Su disparo halló una floja resistencia del portero visitante y se transformó en el 1-0.

El golazo de Prieto para Argentinos

¡BOMBAZO DE PRIETO Y ARGENTINOS SE PUSO 1-0! 🔥



El defensor del Bicho sacó un zurdazo desde larga distancia y sorprendió a Bolcato para adelantar a su equipo ante Independiente Rivadavia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9vfzpWklKG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

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Después de ello, Independiente Rivadavia se volcó totalmente al ataque con el objetivo de rescatar por lo menos un punto de visita a Buenos Aires. Pero lo cierto es que Argentinos se plantó de muy buena manera e incluso tuvo chances para liquidarlo de contra. Igualmente, el 1-0 se mantuvo hasta el cierre de la noche.

De esta manera, el Bicho no solamente alcanzó a Rosario Central en el marco de su zona del Torneo Clausura: además, hizo lo propio con Boca en la Tabla Anual, pensando en cosechar un nuevo título y en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Una nueva demostración de la enorme campaña diseñada por el cuerpo técnico de Diez.

Las posiciones del Torneo Clausura