Defensa y Justicia y Barracas Central se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Norberto Tomaghello por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Defensa y Justicia recibe a Barracas Central este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello. Defensa y Justicia viene de caer 0-1 ante Boca Juniors y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-0 a Racing y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Defensa y Justicia y Barracas Central

Defensa y Justicia (4-2-3-1): Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez, César Pérez, Maximiliano Porcel, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Barracas Central (4-2-3-1): Marcelo Miño, Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Tomás Porra, Esteban Rolón, Rodrigo Bogarín, Nicolás Orsini, Enzo Taborda. DT: Damián Ayude.

Bajas y ausentes de Defensa y Justicia y Barracas Central

Defensa y Justicia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Barracas Central:

Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Fernando Tobio (lesión en la ingle; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Dardo Miloc (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Defensa y Justicia y Barracas Central: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 15:00 (hora de Argentina)

15:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Norberto Tomaghello

Estadio Norberto Tomaghello Historial: 5 cruces — Defensa y Justicia ganó 2, Barracas Central ganó 1 y empataron 2

5 cruces — Defensa y Justicia ganó 2, Barracas Central ganó 1 y empataron 2 Último antecedente: 22/08/2025: Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia