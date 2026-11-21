Defensa y Justicia recibe a Barracas Central este sábado 21 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro por el Torneo Clausura se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello.
Defensa y Justicia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Barracas Central tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Defensa y Justicia arranca su participación en Torneo Clausura.
Barracas Central arranca su participación en Torneo Clausura.
El historial entre Defensa y Justicia y Barracas Central
Defensa y Justicia y Barracas Central se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Defensa y Justicia, 1 de Barracas Central y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/08/2025
|Barracas Central vs. Defensa y Justicia
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|15/02/2025
|Defensa y Justicia vs. Barracas Central
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|31/08/2024
|Defensa y Justicia vs. Barracas Central
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|24/04/2023
|Barracas Central vs. Defensa y Justicia
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|18/08/2022
|Barracas Central vs. Defensa y Justicia
|3-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Argentinos Juniors vs. Independiente — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 22 de noviembre, 16:00 hs
- River Plate vs. Lanús — domingo 22 de noviembre, 19:00 hs
- Instituto vs. Huracán — domingo 22 de noviembre, 22:00 hs
- Gimnasia vs. Newell's Old Boys — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia — miércoles 25 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- Defensa y Justicia y Barracas Central se enfrentan este sábado 21 de noviembre por el Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.