Blanco los descartó: Coudet y Zubeldía no serán técnicos de Racing

Hace un mes y medio que Racing Club se encuentra sin entrenador fijo. Es que Fernando Gago dio un paso al costado después de la dolorosa derrota de la Academia como local de Independiente en el marco de una nueva edición del Clásico de Avellaneda. Además, previamente había sido eliminado de la CONMEBOL Libertadores por Boca Juniors.

En ese contexto, Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla fueron quienes se hicieron cargo, de manera interina, del primer equipo de Racing. Y lo cierto es que, 45 días después de aquel alejamiento de Gago, continúan al frente de la Academia, que sigue agigantando su ilusión de quedarse con el título bajo la órbita de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

En este lapso, muchos fueron los directores técnicos que sonaron con fuerza para llegar a Racing. Entre ellos Hernán Crespo, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Martín Anselmi, Sebastián Beccacece, Luis Zubeldía y Eduardo Coudet, entre otros. Pero, poco a poco, la gran mayoría se fue descartando por un motivo u otro, achicándose la lista de forma contundente.

En medio de ese panorama, el que apareció en escena para pronunciarse al respecto fue el mismísimo Víctor Blanco, actual presidente de Racing. Entre otras cosas, la máxima autoridad de la institución de Avellaneda se encargó de dar de baja a dos de los entrenadores mencionados en ese listado. No por falta de interés del club sino por un contexto imposible.

“Con el técnico creo que tenemos que ser realistas, tienen que estar en Argentina. ¿Quién no quisiera traer al Chacho Coudet o a Luis Zubeldía? Sin embargo, es imposible. Argentina no está para este tipo de técnico porque ellos mismos no quieren volver”, comenzó exteriorizando el principal mandatario de Racing en declaraciones brindadas a ‘TyC Sports’.

“Si Grazzini y Videla consiguieran un título, que ojalá que así sea, seguramente en un abanico de tres o cuatro técnicos entrarán en evaluación y ojalá que puedan seguir”, continuó manifestando Blanco, sin descartar en lo más mínimo la posibilidad de que los actuales encargados del interinato puedan continuar en el cargo de cara al 2024.

“En estos 10 años de gestión tenemos experiencia, manejamos los tiempos y respetamos a los que están. No es serio hablar de nombres jugando cosas tan importantes como la clasificación y las copas internacionales, que por ahora estamos en Sudamericana y ojalá entremos a la Libertadores. A partir de ahí hay un abanico de técnicos que estamos observando”, completó.

El presente de Coudet y Zubeldía

Eduardo Coudet se encuentra comandando a Internacional de Porto Alegre y Luis Zubeldía a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El próximo compromiso de Racing

Por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, Racing recibirá a Belgrano de Córdoba.