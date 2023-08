Carlos Tevez comenzó su ciclo como entrenador de Independiente de la mejor manera posible, intentado dejando las polémicas de lado en el análisis. El Rojo se impuso por 2-1 a Vélez en un duelo directo por la permanencia en la Copa de la Liga Profesional y el hincha se ilusiona con salir del pozo, pero quedó en evidencia que todavía falta trabajo.

Sobre el cierre del mercado de pases en la LPF, Carlitos fue claro y pidió “jugadores que se pongan la camiseta” y salgan a la cancha para dar el máximo, descartando apuestas por juveniles que no tienen experiencia en Primera y menos en situaciones de máxima tensión como la que se atraviesa en Avellaneda.

Si bien sonó Carlos Izquierdoz para la defensa, quien finalmente no pudo salir de Sporting Gijón, otro de los excompañeros del Apache en Boca aparece en el radar de Independiente para llegar sobre la fecha límite del libro de pases y habló de la posibilidad de vestir la camiseta del Rojo en la actual Copa LPF 2023.

“Con Carlos (Tevez) tengo una buena relación. Una linda amistad que generamos en Boca, que estuvimos casi cuatro años juntos. ¿A quién no le gusta jugar en un equipo tan grande como Independiente? Es uno de los equipos más grandes de Sudamérica”, dijo Julio Buffarini en Paso a Paso tras despedirse de Talleres. Estando libre… ¿lo llaman para jugar en el Rojo?

La polémica salida de Buffarini de Talleres

Después de varias idas y vueltas, finalmente Buffarini no se puso de acuerdo con la dirigencia de la “T” y el experimentado lateral deja una vez más el club de sus amores. “Se filtraron un montón de cosas que yo me mantuve al margen de hablar, pero me dolió. No jugaba porque era una decisión del técnico. Entrenar lo hacía todos los días. Llegaba primero y me iba último”, dijo tras confirmarse su salida.

¿En qué clubes jugó Buffarini?

Buffarini debutó en Talleres y se mantuvo allí desde 2006 hasta 2010. Su carrera se completó con: Atlético Tucumán (2010-11), Ferro (2011-12), San Lorenzo (2012-16), Sao Paulo (2016-17), Boca Juniors (2018-21), Huesca (2021), Cartagena (2022) y Talleres nuevamente (2022-23).