Carlos Alcaraz nunca dejó de pensar en Racing desde que le tocó armar las valijas y llevar su fútbol a Inglaterra, donde desde la pasada temporada defiende la camiseta de Southampton habiendo tenido que pasar ya por el dolor de un descenso desde la Premier League a la Championship.

Lo siguió en Copa Libertadores, en los clásicos y no dudó en salir a respaldar a Fernando Gago cada vez que el descontento de los hinchas lo puso en la cuerda floja. Tras la última derrota en El Cilindro ante Independiente, El DT finalmente se marchó, pero Charly no cambió su opinión. “Cuando asumió Gago siempre nos trato de la mejor manera y nos dijo como eran las cosas. A mi me enseñó mucho, gracias a él conseguí mi mejor rendimiento en Racing“, dijo en diálogo con D Sports Radio.

Tal es el cariño de Alcaraz por La Academia que incluso ahora que atraviesa días de tormenta post clásico, incluso cuando todavía es líder de la Zona B de la Copa de la Liga, se despachó con un guiño al club: “Me encantaría volver a Racing”, aseguró.

Es verdad que muchos otros futbolistas que todavía permanecen en Europa han repetido alguna vez esa frase que invita a pensar en una vuelta al fútbol argentino que nunca termina de concretarse. La diferencia en las palabras de Alcaraz la marcó su objetivo como futbolista profesional: “Yo juego porque me hace feliz. Miro mi futuro más por mi felicidad que por lo económico”. Y entonces ¿por qué no?

¿Quién dirige a Racing ante Platense?

Este lunes se confirmó que, mientras la directiva trabaja para abrochar nuevo entrenador, la dupla conformada por Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini dirigirá a Racing el próximo domingo ante Platense.

La lista de candidatos

Con la negativa de Guillermo Barros Schelotto, quien era el favorito tanto de Rubén Capria como de Víctor Blanco, se abrieron varios frentes en la búsqueda del nuevo entrenador de Racing que incluye nombres como Hernán Crespo, Matías Biscay, Martín Anselmini e incluso Marcelo Gallardo.