Ricardo Caruso Lombardi se ha ganado la fama de ser el salvador de los equipos que pelean el descenso en el fútbol argentino y las evidencias a lo largo de la historia reciente hablan por sí solos. Su única experiencia en uno de los cinco grandes fue en San Lorenzo, cuando evitó que pierda la categoría en la promoción ante Instituto, pero el DT reveló que también lo llamaron desde River en la etapa más difícil.

En su rol como protagonista en el programa de streaming Tres al Frente, Caruso aseguró que Daniel Alberto Passarella se comunicó con él telefónicamente mientras el Millonario se encaminaba al histórico descenso en la temporada 2011.

“Habló conmigo, sí. No lo sabe nadie. Yo estaba en otro equipo. Sí, River ya tenía la soga al cuello. Yo le dije algunas cosas que le podían pasar. No me llamó para tantearme, habló conmigo porque él no estaba acostumbrado a eso. Le dije ‘mirá, va a ser difícil’. Estuvo en casa, estuvimos charlando porque tengo relación con Daniel. No lo sabe nadie, es la primera vez que lo cuento”, confesó el DT.

Luego, sobre aquella serie contra Belgrano en la promoción, Caruso contó lo que le dijo a Passarella antes de encarar la doble tanda de partidos. “Le advertí más que nada que no descuide algunas cosas, porque cuando enfrentás a un equipo de la B, lo peor que te puede pasar es subestimarlo por creer que ‘sos River“.

La reunión entre el entrenador y el exdirigente del Millonario fue antes de que Juan José López se hiciera cargo del plantel que terminaría perdiendo la categoría. “River venía mal y nos sentamos a hablar. Yo seguro que estaba con equipo, puede ser que en Quilmes. Fue una charla normal y él tomaba las cosas que yo le decía. Si después las habló con el técnico de turno o no, no lo sé”, expresó.

Caruso le recomendó refuerzos a Zielinski para Belgrano

Así lo contó el actual panelista de Tres Al Frente: “Zielinski me preguntó por un central y un volante. Estábamos en Mar del Plata y me costó horrores convencerlo al Ruso. Yo me iba de Tigre y le recomendé a Chiqui Pérez y Ribair Rodríguez. Diez veces le tuve que decir porque el Ruso no estaba convencido y al final le anduvieron muy bien en esa categoría”.

Tras hacer historia con el Pirata en el Monumental, volviendo a Primera y condenando al Millonario al primer descenso en su rica historia, ambos jugadores mencionados luego terminaron vistiendo la camiseta de Boca.