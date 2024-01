El cruce de Ricardo Caruso Lombardi y Federico Beligoysumó un nuevo capítulo. Tras la palabra del entrenador, ahora fue el Director Nacional del Arbitraje quien dio la versión de los hechos. Como era de esperarse, su historia fue muy diferente a la del DT.

“Caruso Lombardi es un bocón, lo encaré y se puso blanco… Pobrecito, es un pajarito pasado de moda”, soltó el ex árbitro en Radio Mitre por las declaraciones de Richard. Y agregó: “No me puedo pelear con él porque habría desventaja”. ¡Durísimo!

La versión de Caruso Lombardi

Hace pocos días, Caruso contó en TN cómo había sido el encontronazo en Mar del Plata: “A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor, que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte”.

“Le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir’. Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije ‘me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares’ y lo invité y se metió adentro del hotel”, detalló el ex-DT de San Lorenzo y Racing.

“Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario. En el hotel lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros”, agregó.

Más de Federico Beligoy

Su aparición en la final de la CONMEBOL Libertadores: “Con Chiqui fuimos a ver varias finales. No voy a andar explicando que me invitan a todas las finales. No me interesa que aparezca una foto”.

El VAR en el fútbol argentino: “Estamos en un momento donde el VAR debería intervenir lo menos posible. El VAR debería enterar en situaciones graves o groseras. Hemos mejorado mucho el tiempo de respuesta del VAR”.

El presente del arbitraje argentino: “Confío plenamente en todos los árbitros. Los defiendo porque es mi deber. El arbitraje argentino es 100% creíble. Se que soy un blanco al que gusta disparar y hay quienes quieren estar aquí”.

El River-Boca: “Si se jugara el River vs. Boca hoy, Ramírez sería un candidato a dirigirlo”.