¿Cuándo cierra el mercado de pases 2026 en Argentina?

En los primeros días del año, los equipos del fútbol argentino afrontan una siempre exigente pretemporada con el objetivo de llegar de la mejor forma posible al inicio del Torneo Apertura 2026. Mientras tanto, los hinchas esperan novedades en el mercado de pases.

El final del segundo semestre abrió el juego para los dirigentes, que comenzaron a trabajar temprano en la búsqueda de refuerzos mientras los planteles disfrutaron de sus vacaciones. Ahora, las primeras caras nuevas ya se están sumando a los equipos, aunque el mercado aún tiene mucha tela para cortar.

A partir del miércoles 14 de enero se podrá comenzar a anotar oficialmente a las incorporaciones en la Asociación del Fútbol Argentino, aunque varios de los clubes ya sellaron acuerdos y cuentan con sus flamantes futbolistas en los entrenamientos.

Si bien el Torneo Apertura iniciará el 22 de enero, el mercado de pases se extenderá mucho más allá. Es que la fecha de cierre es el martes 10 de marzo a las 23.59, por lo que los clubes podrán sumar refuerzos hasta pasada la 9° fecha del certamen de este primer semestre.

Incluso, habrá una ventana especial extendida para los equipos que vendan jugadores al exterior luego de la fecha de cierre. A esas instituciones se les permitirá incorporar a una nueva pieza con el 31 de marzo como fecha límite.

Cuándo comienza el Torneo Apertura 2026

La AFA confirmó que el puntapié inicial del certamen del primer semestre del 2026 comenzará el 22 de enero con Tigre vs. Vélez y Newell’s vs. Platense, ambos a las 17.30. Así será el desarrollo de toda la primera jornada:

Publicidad

Publicidad

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

ver también Diego Latorre dio 5 razones para criticar el mercado de pases del fútbol argentino: “Qué calvario”

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Publicidad

Publicidad

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

En síntesis