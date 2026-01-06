Diego Latorre dio 5 razones para criticar el mercado de pases del fútbol argentino: “Qué calvario”

El mercado de pases dentro del fútbol argentino está haciendo muchísimo ruido, pero no muchos clubes terminan de concretar las operaciones. Si bien de los cinco equipos grandes, solamente fueron Racing, River e Independiente los que concretaron al menos una operación, la desesperación juega un papel importante y es algo que genera mucha impotencia en Diego Latorre.

Hinchas, dirigentes, los propios protagonistas y también los periodistas, en más de una ocasión, muestran un desenfreno total, sumado al éxtasis de la primicia y el consumo masivo de las redes sociales. Y en ellos mismos provoca estrés. Pero, además de que le significa un “calvario”, Gambetita tiene varios motivos para criticar al mercado de pases.

A través de sus redes sociales, el comentarista y panelista de ESPN enumeró los principales problemas que hay, y los que pretende desterrar para no tener que hacerse mala sangre: “Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores, es insoportable”, exclamó.

Latorre, que conoce muchísimo del paño por lo que fue su etapa como futbolista profesional, emitió un deseo para que este tipo de situaciones queden a un lado y solamente se opine de lo que ocurre dentro del terreno de juego: “Ojalá apretáramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados”.

¿Cuándo termina el mercado de pases?

Si bien los clubes ya comenzaron a moverse, oficialmente el mercado de pases no está abierto. Será a partir del miércoles 14 de enero, y el mismo finalizará el martes 10 de marzo. Eso sí, está sujeto a modificaciones, ya que podría extenderse como ocurrió en el pasado.

