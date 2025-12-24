Del pasillo impuesto para Rosario Central al Moretti gate: los 3 mayores escándalos del fútbol argentino en 2025

Aunque las dirigencias de los equipos ya trabajan con intensidad en el mercado de pases, los jugadores se encuentran de vacaciones y es momento para balances en el fútbol argentino. Se termina un 2025 en el que 8 clubes sumaron estrellas y que tuvo un puñado de escándalos para la posteridad.

BOLAVIP se encargó de elegir a las tres mayores polémicas de este año, que generaron fuerte debate, pero sobre todo un repudio generalizado por parte de los futboleros que quieren una Primera División ordenada, competitiva y sin corrupción.

LOS 3 ESCÁNDALOS DE 2025 EN EL FÚTBOL ARGENTINO

1) El Moretti Gate

Desde hace algunos años, San Lorenzo atraviesa una fuerte crisis financiera que lo mantiene con la soga al cuello en lo económico. Para colmo, en abril estalló la polémica cuando se hizo pública una cámara oculta en la que Marcelo Moretti, por entonces presidente del Ciclón, recibía una supuesta coima de 25 mil dólares.

La madre de un juvenil le dio el dinero a cambio de que su hijo fuera fichado para las inferiores del club de Boedo. Inmediatamente, Moretti metió el dinero en el bolsillo de su saco y, aunque intentó justificarse, la imagen fue lo suficientemente evidente como para que estallara el escándalo.

Los hinchas pidieron su inmediata destitución y llamado a elecciones, pero el presidente se negó a dejar su cargo. Fueron meses de tire y afloje, con una licencia de por medio. Finalmente, en diciembre se votó a un presidente para una comisión transitoria que tomará las riendas de San Lorenzo hasta el 30 de mayo de 2026, cuando los socios regresen a las urnas.

2) La batalla campal en Independiente vs. Universidad de Chile

Mientras la AFA y las fuerzas de seguridad coqueteaban con la posibilidad del regreso de los hinchas visitantes en el fútbol argentino, un episodio violento en la Copa Sudamericana enterró esta chance y trajo fuertes consecuencias para Independiente.

Por los octavos de final, U de Chile visitaba al Rojo tras la victoria por 1-0 del otro lado de la Cordillera de los Andes. Los hinchas del combinado chileno provocaron toda la noche y agredieron a los locales al arrojar todo tipo de proyectiles, incluyendo los que consiguieron por destrozar los baños y otras instalaciones del sector visitante.

Los hinchas de U de Chile en Avellaneda. (Foto: X)

Demorado el partido, una parte de la barra de Independiente accedió a la tribuna visitante ante la ausencia de las fuerzas policiales y todo se convirtió en una batalla cuerpo a cuerpo. La mayoría de los hinchas visitantes pudieron escaparon rápido, pero decenas de ellos quedaron a merced de los del Rojo, dejando fuertes imágenes en las redes sociales.

Milagrosamente, no hubo muertos que lamentar, aunque sí algunos heridos. Como consecuencia, CONMEBOL descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana, otorgándole de forma polémica el boleto a cuartos de final de Universidad de Chile.

Disturbios en Independiente vs. U. de Chile. (Foto: Getty)

3) El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Cuando se venían los Playoffs del Torneo Clausura y ya se habían confirmado los boletos a las copas internaciones por la Tabla Anual, la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino decidió coronar campeón a Rosario Central por haber terminado primero en aquella tabla acumulada.

La decisión causó gran repudio por parte de los hinchas, aunque solo Estudiantes de La Plata se mostró en contra de entregar una estrella que nadie sabía que estaba en juego. Para colmo, Toviggino amenazó a Juan Sebastián Verón e intentó obligarlo a que su equipo le hiciera un pasillo al Canalla en el duelo entre ambos por los octavos de final.

Los jugadores de Pincha se posicionaron y les dieron la espalda a sus colegas de Rosario Central. Fue un gesto aplaudido por una gran parte del fútbol argentino, pero trajo consecuencias en La Plata. Fechas de suspensión a futbolistas a partir de 2026 y una inhabilitación a Verón para ejercer en el fútbol.

Estudiantes se volvió más fuerte a partir de este episodio, conquistó el Torneo Clausura y también el Trofeo de Campeones, todo con la Bruja en las tribunas. Mientras tanto, el Pincha ya elevó su reclamo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que habrá más capítulos.

En síntesis

Marcelo Moretti fue grabado recibiendo 25 mil dólares y hubo elecciones en San Lorenzo .

fue grabado recibiendo y hubo elecciones en . CONMEBOL descalificó a Independiente de la Sudamericana tras incidentes contra U de Chile .

descalificó a de la tras incidentes contra . Juan Sebastián Verón fue inhabilitado tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Central.

