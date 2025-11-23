Nunca antes visto: Estudiantes repudió el título de Rosario Central con un impactante pasillo de espaldas

Después de una semana híper polémica por la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de otorgar un título por la tabla anual, Rosario Central recibió a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Justamente el equipo que se consagró campeón inesperadamente contra el club que se manifestó públicamente en contra de la entrega del trofeo.

Es que cuando el ente regulador dio a conocer que el Canalla era considerado campeón de Liga por terminar en lo más alto de la tabla anual durante una reunión protocolar con los principales directivos del fútbol argentino, el Pincha salió al cruce a través de las redes sociales. Allí, dio a entender que no hubo una votación para dicha resolución, en sentido contrario al comunicado oficial.

Lo cierto es que, por obligación de la AFA, Estudiantes tuvo que hacerle un pasillo de honor a Rosario Central. Poco le importó eso a los jugadores del conjunto de La Plata, ya que los futbolistas se pusieron de espaldas en forma de reclamo. Cabe recordar que la institución se mostró totalmente en contra de esta determinación que tomó la casa madre sobre darle el título al Canalla.

Según reveló el periodista Federico Bueno durante la transmisión del encuentro, fue una recomendación de Juan Sebastián Verón. El propio ídolo y máximo directivo del club se acercó a hablar con el plantel y le propuso a los referentes que procedan de esa manera. Instantes más tarde, los futbolistas siguieron el consejo de la Brujita y le dieron la espalda a sus rivales en el pasillo.

De esta manera, los jugadores de Estudiantes acataron las indicaciones del presidente y se negaron a homenajear a Rosario Central por ser denominados campeones del fútbol argentino. Así, a pesar de estar obligados por la AFA a hacerles el pasillo de honor, los protagonistas tomaron una innovadora medida en una clara muestra de rechazo hacia lo vivido en las últimas horas.

