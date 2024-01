Más allá de los refuerzos que puedan seguir llegando a San Lorenzo antes del cierre del mercado de pases que se extendió hasta el 2 de febrero, para Rubén Darío Insúa será clave poder retener a Adam Bareiro, uno de los puntos más altos del equipo en 2023 y por ende un futbolista pretendido en el exterior, con una oferta concreta para salir rumbo a Brasil y firmar un contrato superador desde lo económico.

El Ciclón ya había rechazado ofertas de Athletico Paranaense que no colmaron las expectativas y recientemente manifestó también su negativa a una mucho más jugosa de Curitiba, por la que iban a quedarle al club alrededor de 5 millones de dólares. Pero más allá de la necesidad de seguir recaudando dinero, un día después de pagar la inhibición por la deuda que la dirigencia anterior había contraído con Yeison Murillo, el delantero paraguayo es una prioridad para el proyecto deportivo y así lo manifestó Néstor Ortigoza desde su flamante rol de directivo.

“Bareiro tiene una deuda desde marzo del año pasado. El club no le pagó. Está enojado y es obvio. Le cayó una oferta de Brasil. Nosotros no queremos vender al jugador. Tienen que pagar una cláusula de 7 millones de dólares, porque no está a la venta. Es nuestro capitán, nuestro goleador y nuestro referente”, explicó el exmediocampista en diálogo con DSports Radio.

Y agregó: “A una semana del inicio del campeonato, nosotros estamos con mucha ilusión y la gente también. Entonces, no lo queremos vender. Le pedimos 15 días para pagarle lo que se le viene debiendo desde marzo del año pasado. Creo que va a querer quedarse, siempre lo declaró así. El fastidio que tiene es normal, tiene contrato muy bajo. Pero le vamos a hacer uno de los mejores contratos del plantel“.

En ese sentido, Ortigoza explicó que la directiva tomó la decisión de vender a Gastón Hernández al Olympiakos de Grecia, incluso cuando era otro futbolista importante para Insúa, para poder saldar deudas que existen en el plantel y mejorar contratos, como en el caso de los planes que tienen para el paraguayo.

“Bareiro se va a quedar contento. Tuvimos que vender a Hernández para pagar deuda y mejorar su contrato, porque hoy es nuestra figura. En 15 días le vamos a pagar lo que le debemos. En el club había mucho desorden. En un mes y medio no podemos cambiar todo. Va a costar, pero estamos haciendo una buena gestión. Era obvio que a Bareiro lo iban a venir a buscar, porque tuvo un año bárbaro. Pero tiene dos años más de contrato y queremos que la gente lo pueda disfrutar“, señaló.

San Lorenzo no cerró la persiana en el mercado

Con las llegadas de Chila Gómez, Jhohan Romaña, Nicolás Hernández, Eric Remedi, Sebastián Blanco, Cristian Ferreira, Iván Tapia, Alexis Cuello y Cristian Tarragona; habiéndose caído, además, de manera insólita la contratación de Christian Ortíz en las últimas horas, San Lorenzo no decidió todavía dar por finalizadas sus gestiones en el mercado de pases.

“Estamos viendo. Se fue Hernández y podemos traer otro defensor. También podemos traer otro nueve. Pero estamos bien y estamos contentos con lo que hemos hecho”, explicó Néstor Ortigoza.

¿Qué pasó con el fichaje de Christian Ortíz?

El futbolista argentino de 31 años que venía de jugar cedido en Barcelona de Ecuador y logró desvincularse del Tijuana mexicano para quedarse con el pase a su poder, había aceptado las condiciones de San Lorenzo y arribado al país para realizarse los exámenes médicos de rutina antes de proceder a la firma de su contrato.

Sin embargo, el jugador dejó plantado al club, cortó toda comunicación con los directivos y el propio Ortigoza terminó de confirmar que ya eligió otro destino. “Anoche me mandó un mensaje diciéndome que se iba para Brasil, ni más ni menos. Es una decisión que tomó con su familia”.

Según informó desde sus redes sociales el periodista César Merlo, Ortíz acordó su incorporación al Sport Recife, club que le hizo la propuesta cuando ya se encontraba en el país y con el que firmará un contrato hasta diciembre de este año, con opción de extenderlo.