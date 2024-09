En cuestiones de violencia de género no hay idolatría que valga. Néstor Ortigoza -vocal de San Lorenzo– agredió a su pareja, ante la atenta mirada del hijo en común que tienen, en reiteradas oportunidades y eso generó un repudio generalizado. Pero no solamente quedó en eso, sino que el club le pidió la renuncia a su cargo como vocal, algo que todavía no sucedió, pero se estima que pasará en breve.

Aquel recordado gol a Nacional de Paraguay para ganar la Copa Libertadores en 2014 no les importó en absoluto a los cientos de hinchas que se expresaron en contra de Néstor Ortigoza en las redes sociales. Los videos fueron contundentes y totalmente desagradables, tanto por las agresiones a su ex pareja como también por hacerlo delante de su hijo, sin importar los daños que esto puedan causarle al menor. En líneas generales, se pidió que el club lo eche, también que reciba la condena social y que no vuelva a pisar el club de cara al futuro.

El comunicado de San Lorenzo

“A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución. El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.”, publicó el Ciclón en su cuenta oficial de Twitter.

La reacción de los hinchas en las redes sociales