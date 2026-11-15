Dónde ver EN VIVO y ONLINE Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional 2026

En Barrio Alberdi de Córdoba, el Tomba y el Lechero definen el primer ascenso a Primera División de cara a 2027.

Este domingo por la tarde, Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentan por la final de la Primera Nacional 2026 por el ascenso a la ‘A’. El partido que se disputa en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, comienza a las 17 horas, cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez y tiene la particularidad de que hay VAR, bajo la lupa de Hernán Mastrángelo.

El Tomba está invicto hace 10 partidos, entre los que acumula 8 victorias y 2 empates que le permitieron quedarse con el primer puesto en la última fecha. El líder de la Zona A, le arrebató el liderazgo a Ferro gracias a una magnífica recta final y es por eso que clasificó a esta instancia, con el objetivo de volver a Primera después de un solo año en la B.

El plantel de Godoy Cruz antes de la final ante Tristán Suárez. (@ClubGodoyCruz)

El Lechero tampoco pierde hace 10 partidos, donde arrastró 3 triunfos y 7 igualdades en el último tramo de la temporada regular. Además, fue el equipo que menos perdió (4) de la categoría y la valla menos invicta (recibió 16 goles en 38 fechas), lo que evidencia su regularidad y solidez. Así las cosas, busca jugar en Primera por primera vez en su historia.

Los futbolistas de Tristán Suárez. (@Tristan_Suarez)

Dónde ver EN VIVO Godoy Cruz – Tristán Suárez hoy

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Godoy Cruz y Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional 2026 para definir el ascenso a la A, hay una sola opción disponible. Esto significa que LPF Play Plus es el único canal encargado del partido que define al nuevo campeón de la segunda división del fútbol argentino.

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La previa de Godoy Cruz – Tristán Suárez

La tabla de posiciones de la Primera Nacional 2026