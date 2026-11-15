Deportivo Maipú reveló el parte médico de Nahuel Galardi tras la agresión con pirotecnia ante Madryn

El aurinegro ganaba 3-1 a los 36' del ST, cuando desde la popular arrojaron un fuego artificial que impactó sobre el arquero de los mendocinos.

Este sábado ocurrió un hecho lamentable en el fútbol argentino: se suspendió Deportivo Madryn – Deportivo Maipú. El encuentro correspondiente a los playoffs de la Primera Nacional, se tuvo que interrumpir porque Nahuel Galardi fue agredido con una bomba de estruendo, lo que obligó a la rápida atención y traslado a una clínica hospitalaria.

"Partido suspendido"



Porque aparentemente la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el partido se paralizó. Bryan Ferreyra quiere reanudar el juego lo antes posible y quería impedir el ingreso de los médicos. pic.twitter.com/PXFpfDabG5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

Cuando transcurrían los 36 minutos del segundo tiempo y el resultado estaba casi definido ya que Madryn ganaba 3-1 y estaba sellando la clasificación a los cuartos de final, desde la popular local arrojaron pirotecnia hacia el campo de juego. En medio de ese contexto, uno de los fuegos artificiales explotó alrededor del arquero de Maipú.

Lo cierto es que el árbitro Bryan Ferreyra demoró 52 minutos en tomar la decisión de suspender el partido, ya que tenía la intención inicial de reanudar el juego en cuanto estén dadas las condiciones. Sin embargo, el guardameta fue derivado a una Clínica cercana debido a su cuadro preocupante, donde le realizaron los estudios médicos pertinentes.

💥🤔 ¿Aturdido o buscó la suspensión? El instante en que explota pirotecnia en el aire y el arquero de Maipú se tira al piso. Más allá de la irresponsabilidad de quienes arrojaron pirotecnia, la actitud del arquero de Deportivo Maipú dejó muchas dudas en Puerto Madryn: tras la… pic.twitter.com/CAwOnfkmNq — MadrynAhora (@MadrynAhora) November 15, 2026

Según pudo saber BOLAVIP, Galardi tuvo una conmoción y choque acústico a raíz del estruendo de la pirotecnia que explotó alrededor suyo. Por ese motivo, en las últimas horas pasó por otorrinolaringología y fonoaudiología, además de someterse a una biometría por los chillidos y mareos constantes. Así las cosas, le dieron 48 horas de reposo a cumplir.

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De esta manera, Deportivo Maipú pretende pedir los puntos. Con la clara intención de que Madryn reciba un fuerte castigo por lo hecho por sus hinchas, incluso a pesar de que iban ganando y quedaban pocos minutos, el elenco de Mendoza busca la clasificación. Además, se ampara en lo que pasó con Boca Unidos en el Federal A (mismo caso, fue descalificado).

Los futbolistas de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn.

El comunicado oficial de Deportivo Maipú

“El Club Deportivo Maipú considera necesario expresar su más enérgico rechazo a lo manifestado en el comunicado emitido por el Club Social y Deportivo Madryn, en relación con los hechos ocurridos durante el encuentro disputado entre ambas instituciones.

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Nuestra institución cuenta con la constancia médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde fue atendido nuestro arquero, Nahuel Galardi, en el servicio de Guardia Central, luego de resultar afectado por un proyectil pirotécnico arrojado desde la tribuna local.

Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido.

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La atención fue realizada con el acompañamiento de profesionales médicos de ambas instituciones.

En este contexto, consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador.

El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos.

Continuaremos acompañando a Nahuel y a su familia, atentos a su evolución y a las indicaciones de los profesionales de la salud.

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CLUB DEPORTIVO MAIPÚ”.