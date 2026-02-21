Dónde ver por TV y qué canal pasa Quilmes vs. Midland por la Primera Nacional

Este sábado 21 de febrero, desde las 20.00, Quilmes disputará su primer partido oficial del año como local en el Estadio Centenario, recibiendo al recientemente ascendido Ferrocarril Midland por la segunda fecha de la Primera Nacional. Con el cambio en la transmisión de los partidos para la categoría, el mismo podrá verse únicamente a través de LPF Play, plataforma de AFA.

El Cervecero viene de caer en el debut 1-0 como visitante de Atlanta; mientras que El Funebrero también se quedó sin sumar puntos en su estreno en la categoría al ser derrotado 2-1 en su visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Para el duelo que se disputará esta noche, el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes presentará una nueva iluminación LED.

Bruno Amiconi fue designado como el árbitro principal del encuentro, asistido por Maximiliano Castelli y Uriel García Leri como jueces de línea. Leandro Fedele será quién oficiará como cuarto árbitro.

Luminaria renovada en el Estadio Centenario. (Prensa Quilmes).

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá: