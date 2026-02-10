Después de la polémica, se confirmó la televisación de la Primera Nacional y B Metropolitana

Luego de varias semanas de incertidumbre y de posponer el inicio del certamen, en la reunión de Comité Ejecutivo que se realizó en AFA se determinó cómo será la televisación tanto de la Primera Nacional, que comienza este fin de semana, como también del resto de las categorías de ascenso.

Según lo informado por el periodista Maxi Benozzi, el certamen se transmitirá en vivo a través de AFA Play, la plataforma que tiene el ente regulador del fútbol argentino para transmitir la Primera División del fútbol argentino y los encuentros del Torneo Proyección de Reserva.

De esta manera, el torneo que iniciará el próximo viernes 13 podrá verse durante el primer mes de manera gratuita a través de esta plataforma online, mientras que a partir de marzo los usuarios deberán pagar un arancel, cuyo monto aún se desconoce, para poder ver los partidos.

Por otro lado, en esta reunión también se definió un esquema de pago para los clubes que disputan cada categoría del ascenso, que irá de más a menos dependiendo de la categoría. Los equipos de la Primera Nacional recibirán $65 millones, los de la B Metro $20 millones, mientras que en Primera C y Federal A $12 millones.

Cuándo inician los torneos de ascenso

Más allá de que la Primera Nacional ya tiene su fecha confirmada, las otras categorías del ascenso también tiene su calendario armado. La Primera B Metropolitana también comenzará el viernes 13 con el encuentro programado entre Ituzaingó y Deportivo Armenio.

Por otro lado, la Primera C iniciará una semana después, el fin de semana del 21 de febrero, aunque aún no se confirmó la fecha de cada encuentro. Finalmente, el torneo que más tiempo tardará en iniciar es el Federal A, que tiene fecha para mediados de marzo.

