Luego de la polémica clasificación ante Talleres en Mendoza, Boca Juniors ya tiene en el horizonte los cuartos de final de la Copa Argentina. Gimnasia La Plata será el rival de los de Diego Martínez, que tienen en este torneo uno de sus tres caminos hacia la Libertadores 2025.

El Lobo viene de eliminar por la mínima a Barracas Central y se ilusiona con meterse entre los cuatro mejores de la competencia. La fecha del partido entre los platenses y el Xeneize aún no está confirmada, pero ya es un tema controversial entre los protagonistas.

Este jueves, en DSports, Marcelo Méndez palpitó el enfrentamiento y dejó un claro mensaje para la organización: “Sería ideal para nosotros saber cuándo vamos a jugar lo antes posible para planificar. En qué fecha nos queda, si tenemos viaje de por medio. Eso estaría bueno“.

Y lanzó una advertencia: “Realmente no me desgasto con el tema fecha y dónde vamos a jugar porque sé cómo son las cosas. El mensaje tal cual cómo se lo dijimos a los dirigentes es que jugamos cuándo quieran y dónde quieran. Simplemente avisen antes para planificar. Nada más. No voy a entrar en ese desgaste porque quita energía y estamos enfocados en otra cosa“.

Los cruces de cuartos de final

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Talleres de Remedios de Escalada vs. Huracán

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Temperley

La racha de partidos que atravesará Boca

Aunque el duelo ante Gimnasia es importante para el Xeneize, los próximos compromisos por Liga Profesional son cruciales para los de Martínez y son todos exigentes. Este sábado 14 visitará a Racing, mientras que el 21 recibirá a River Plate.