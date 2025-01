El favorito de los hinchas de Racing para reemplazar a Juanfer Quintero: "No podés perder jerarquía"

Aunque Juan Fernando Quintero se había presentado en Racing para el primer día de pretemporada de 2025, en el que se realizaron pruebas médicas y mediciones a todos los jugadores del plantel, tomó la decisión de no viajar a Ciudad del Este para realizar el grueso de la preparación y regresar a Colombia, junto a su familia.

Si bien desde La Academia dijeron entender las razones personales del jugador a través de un comunicado oficial, también sentaron posición sobre la existencia de un año más de vínculo entre las partes, aclarando que “se aceptó analizar un traspaso siempre que la negociación entre las instituciones satisfaga los propios intereses”.

El club mejor posicionado para quedarse con Juanfer es América de Cali, que ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador y estaría haciendo llegar a Racing una tercera oferta superadora, de alrededor de 2.5 millones de dólares. Sabiendo que será prácticamente imposible retenerlo, la directiva ya comenzó a buscar alternativas para reemplazarlo y el primer apuntado habría sido Facundo Farías, de Inter Miami.

Los hinchas de Racing votaron por su favorito

Desde la cuenta Racingmaníacos, muy popular entre los hinchas de La Academia, invitaron a votar por el reemplazante ideal para Juan Fernando Quintero y hubo un jugador, que como Facundo Farías milita en la MLS, que se impuso por amplia mayoría: Hernán López Muñoz.

Para uno de los hinchas que justificó su elección, poder incorporar al exjugador de Godoy Cruz de Mendoza, actualmente en San José Earthquakes, sería clave para no perder jerarquía de cara a un año en que Racing querrá apostar también a dar pelea en la Copa Libertadores, tras conquistar la Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto vale Hernán López Muñoz?

Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Hernán López Muñoz tiene un valor de mercado de cinco millones de dólares, cifra que aunque alta es abordable para los equipos más importantes del fútbol argentino. Si se tiene en cuenta la última oferta que prepara América de Cali por Juan Fernando Quintero, Racing solo obtendría por su venta la mitad de ese valor.

Roger Martínez también empezó a despedirse

Otro futbolista colombiano con el que al parecer Gustavo Costas no podrá contar en 2025 es Roger Martínez, quien no respondió a la última propuesta contractual que le hicieron llegar desde el club, por lo que la dirigencia que encabeza Diego Milito entiende que las negociaciones están finalizadas y no de la manera que esperaban.