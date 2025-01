Jugó en 3 grandes de Argentina, ganó la Copa Sudamericana y a los 37 años disputaría la Primera Nacional

De cara a lo que será una nueva temporada de la Primera Nacional, que contará con clubes históricos como Colón de Santa Fe, Los Andes, Temperley, Ferro Carril Oeste, Quilmes, Chacarita y Atlanta, entre otros, los diferentes directivos están buscando refuerzos para sus respectivos equipos. Y claro, el objetivo principal es poder lograr el ascenso a la Liga Profesional.

En este caso, quien está a punto a cerrar el arribo de un futbolista que fue campeón de la Copa Sudamericana, y que además defendió las camisetas de San Lorenzo, Boca e Independiente, es Colón. Los miembros de la Comisión Directiva del elenco santafesino quieren jerarquizar al plantel que conduce Ariel Pereyra, y ya le dieron el arribo del arquero Marcos Díaz, ídolo histórico de Huracán. Pero ahora van por más.

Tras lo que fue la salida de Javier Toledo, en el Sabalero aceleraron en las negociaciones para poder repatriar a Emmanuel Gigliotti, quien dejó un gran recuerdo en los hinchas rojinegros. De hecho, en conferencia de prensa, el presidente Víctor Godano aseguró que “está arreglado de palabra y solo falta la firma” por el atacante de 37 años que viene de defender la camiseta de Unión La Calera.

El rendimiento del Puma en el cuadro chileno no fue el mejor, donde convirtió cuatro goles en 24 partidos, pero a pesar de que lo busca All Boys, el club en el que debutó como futbolista profesional, tendría todo acordado para volver a ponerse la camiseta del Sabalero que tratará de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino luego de lo que fue su descenso en diciembre de 2023, donde perdió el desempate frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la cancha de Newell’s Old Boys.

Emmanuel Gigliotti, ex delantero de Independiente, está cerca de volver a Colón. (Getty Images)

Los números de Emmanuel Gigliotti en Colón

En la temporada 2012-13, Emmanuel Gigliotti afrontó 41 partidos con la camiseta de Colón, con la que convirtió 23 goles y aportó 3 asistencias.

Iván Moreno y Fabianesi se refirió a las negociaciones con Gigliotti

El director deportivo de Colón, Iván Moreno y Fabianesi, dialogó en conferencia de prensa donde se refirió al estado de las negociaciones con Emanuel Gigliotti, quien de acordar la operación, tendrá su segundo paso con la camiseta del Sabalero.

“Tenemos algunas negociaciones avanzadas. Venimos muy bien con el Puma. Va a ser un nombre que nos va a aportar muchísimo. Estamos pacientes con esa decisión de el regresar a un lugar donde le fue muy bien”, exclamó el nacido en Badajoz. Y aclaró: “Venimos hablando hace un tiempo. Estamos todos de acuerdo que podemos ofrecerle una estructura acorde a su trayectoria. El tiene la decisión de venir a por un lugar en la historia del club. Quedó con un gran recuerdo de Santa Fe. Esa pertenencia estamos buscando”.

