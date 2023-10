En los últimos años, el nombre de Ricardo Centurión tuvo una vinculación más estrecha a las polémicas y a las situaciones extradeportivas que a su rendimiento dentro de la cancha. El extremo surgido en Racing y que tuvo pasos por Boca, San Lorenzo, Genoa, Barracas Central y Vélez supo ser uno de los mejores futbolistas del ámbito nacional al punto de incluso ser considerado como posible convocado a la Selección Argentina en 2017 y 2018.

Sin embargo, por su extenso prontuario de controversias fuera del campo de juego, su carrera se fue a pique, y hoy, a sus 30 años, el presente y futuro de su carrera es incierto.

Su nombre estuvo relacionado en las últimas horas nuevamente a una situación extradeportiva, pero no por una polémica suya, sino por el duro y complejo contexto que la toca atravesar en su vida personal, la cual es uno de los motivos principales de su alejamiento del fútbol. Aunque en realidad, sí está vinculado a una de sus últimas controversias debido a que es el motivo por el que se marchó de Barracas Central pero sin sumarse nuevamente a los entrenamientos en Vélez, el club dueño de su pase.

De hecho, la actualidad de Centurión es completamente desconocida, ya que desde que se confirmó que no iba a ser tenido en cuenta en Barracas en abril de este año, el volante no volvió a presentarse en el Fortín y no ha entrenado siquiera en el club de Liniers. Sin embargo, esta es una de las tantas controversias en las que ha estado involucrado el surgido en Racing y que atentaron contra su carrera. A continuación, una lista de los sucesos polémicos de Centurión a lo largo de su trayectoria.

Choque múltiple en estado de ebriedad y visto en el boliche antes de firmar con Boca

En 2016 y 2017, cuando Centurión estuvo en Boca cedido desde Sao Paulo, el futbolista protagonizó dos hechos relacionados al consumo de alcohol que lo marcaron y condicionaron su continuidad en el Xeneize. Primeramente, apenas había arribado al club de la Ribera como refuerzo, Centu fue responsable de un choque en Avellaneda en donde, con su BMW, chocó a tres autos y se dio a la fuga. Testigos del hecho reconocieron al jugador como el responsable y confirmaron que se encontraba en estado de ebriedad. Luego, el propio Centurión confirmó lo sucedido y fue imputado por lesiones leves.

Meses más tarde, cuando su vínculo con Boca se terminó, el Xeneize tenía decidido comprar el 100% de su pase, pero el mismo día que se confirmó de palabra esto, Centurión fue visto alcoholizado en un boliche de Lanús, en donde protagonizó un escándalo en una pelea entre grupos que terminó en un llamado y posterior custodia de la Policía. Por este incidente, Boca decidió no adquirir su ficha y se marchó al Genoa de Italia.

La denuncia por violencia de género en su contra

En 2017, Centurión fue denunciado por su ex pareja, Melisa Tozzi, por agresiones físicas y violencia de género: Allí, la mujer declaró: “Me astilló tres dientes y me ahorcó. No entiende que yo ya no quiero estar con él y se pone agresivo”.

El intento de soborno a un Policía cuando jugaba para Racing

En 2018, luego de cruzar dos semáforos en rojo mientras conducía, Centurión fue detenido por la policía. Posteriormente, se negó a realizarse el test de alcoholemia e intentó sobornar al oficial para evitar la multa.

Como si fuera poco, en Racing también protagonizó otras polémicas, como una ausencia injustificada al encuentro de la primera fecha de la liga de 2018. Luego, el Presidente de la Academia, Víctor Blanco, revelaría que su baja se debió a que había “tomado demasiado”. Y para cerrar de la peor manera posible su ciclo en Racing, en 2019 protagonizó un evento en donde empujó en pleno partido al entrenador Eduardo Coudet, y en un entrenamiento tuvo un encontronazo a golpes de puño con el juvenil Juan Cáceres.

La denuncia de abuso sexual junto a otros jugadores de Vélez

A fines del 2020, en una fiesta que se dio en el domicilio de Juan Martín Lucero, el dueño de casa junto a Thiago Almada, Miguel Brizuela y el propio Ricardo Centurión fueron imputados por abuso sexual. La denunciante, de 28 años en aquel entonces, había accedido a tener relaciones consentidas con Almada en dicha fiesta, pero sin su autorización se dio la intervención de Brizuela, quedando estos dos más los otros mencionados involucrados en la causa.

Finalmente, todos fueron desvinculados, menos el principal acusado, quien luego se supo que era el ex entrenador Juan José Acuña, conocido de Juan Martín Lucero.

El polémico paso por San Lorenzo y el reciente por Barracas Central

Arribando como el futbolista estrella del mercado, y con la promesa de revertir su presente, Centurión arribó a préstamo a San Lorenzo desde Vélez. Sin embargo, en los seis meses que estuvo, el ex Boca y Racing solo estuvo presente en 12 partidos, ya que en numerosas ocasiones se ausentó sin justificación alguna a entrenar, y desde el Ciclón decidieron desvincularlo con anticipación, ya que su préstamo era por un año, y a la mitad lo enviaron nuevamente al Fortín.

Un año después, en Barracas Central se vivió una situación exactamente igual. Y llegamos a la actualidad, en donde no forma parte del equipo barranqueño y tampoco de Vélez, por lo que se encuentra entrenando por su cuenta alejado de las canchas. Sin dudas, una de las carreras más desaprovechadas en la historia reciente del fútbol argentino.