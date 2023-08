Boca comenzó la defensa del título en la Copa de la Liga Profesional 2023 con el pie derecho. El equipo de Jorge Almirón no solo ganó habiendo hecho tres goles, sino que desplegó una de sus mejores versiones futbolísticas en varios pasajes del encuentro y lo que vio el hincha en La Bombonera el pasado viernes lo ilusiona pensando en lo que se viene: la serie de CONMEBOL Libertadores contra Racing.

Entre tantas buenas noticias estuvo el debut goleador de Edinson Cavani con la camiseta azul y oro. Luego de que el DT le diera la confianza con la titularidad, el Matador aprovechó el centro perfecto de Exequiel Zeballos para mandarla a guardar de cabeza. Eso sí, no hubo festejo en el alambrado ya que tenía una amonestación encima.

No obstante, no todo fue color de rosa en la segunda experiencia del uruguayo a Bombonera repleta. Fiel a las características del fútbol argentino, el defensor de Platense Gastón Suso no se achicó ante la presencia de Cavani y se mostró desafiante a lo largo de todo el encuentro para hacerle sentir la marca férrea. Fue allí donde el charrúa se terminó ganando la amarilla.

“Cada uno con su historia, pero adentro somos 11 contra 11. Sin ningún complejo de inferioridad, nadie te regala nada. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. No me vas a sacar nada”, sentenció el jugador del Calamar con total seguridad ante las cámaras de Paso a Paso.

Luego, cuando le plantearon un escenario de tregua, a Suso no le gustó nada. “Si te lo cruzas ahora y te invita a tomar un café… ¿vas?”, le preguntaron. La respuesta del defensor de Platense fue concreta: “Prefiero estar con mi señora y mis hijos”. Cortita y al pie.

