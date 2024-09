Este martes, Racing Club presentó en sociedad a Luciano Vietto como su más reciente refuerzo en este mercado de pases. De esta manera, el delantero retornó al club que lo vio nacer después de una década. Y, de paso, la Academia aprovechó para lanzar un dardo contra Marcos Acuña.

En la jornada de hoy, los de Avellaneda diagramaron una conferencia de prensa en la que el nacido en Balnearia, provincia de Córdoba, estuvo junto a Víctor Blanco, presidente de Racing. Posteriormente llegaron los anuncios correspondientes en las redes sociales.

Y, en uno de ellos, por intermedio de la cuenta oficial de X, Racing no dudó en pegarle duro a la incorporación de River Plate en la actual ventana de transferencias. Esto sucedió después de que los hinchas se molestaran en demasía con el fichaje del Huevo por el Millonario.

“El que quiere volver, vuelve. Bienvenido a casa, Luciano Vietto”, exteriorizó Racing a través de las redes sociales, acompañando dicha frase con una fotografía del ya experimentado delantero de 30 años de edad exponiendo la camiseta con el número 12.

Cabe destacar que Vietto volvió a la Academia después de defender las camisetas de Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham, Sporting de Lisboa, Al-Hilal y Al-Shabab durante una década. Sin ningún tipo de dudas, un refuerzo de jerarquía.

Qué dijo Marcos Acuña sobre esta situación

“Te digo la verdad y esto no lo quiero hablar más: el único que me llamó fue River, fue Marcelo Gallardo. Después, ningún club más del fútbol argentino preguntó. Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y a mi familia. Recibí amenazas de mucha gente, solo por lavarse las manos ellos”, indicó Acuña tras su debut en River.

El pasado de Vietto en Racing

Durante su primera etapa en Racing, Luciano Vietto se despachó con 18 anotaciones y 5 asistencias al cabo de 73 compromisos de carácter oficial.